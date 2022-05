USAs præsident, Joe Biden, er sent tirsdag aften dansk tid blevet informeret om det tragiske masseskyderi, der har kostet 15 personer livet.

Det oplyser Karine Jean-Pierre, der er pressesekretær i Det Hvide Hus.

»Hans tanker går til de ramte familier i denne frygtelige tragedie, og han vil tale, når han ankommer til Det Hvide Hus,« skriver hun på Twitter.

Joe Biden planlægger at holde tale omkring klokken 20 lokal tid – mellem klokken 02 og 03 dansk tid, lyder meldingen.

Joe Biden. Foto: YUICHI YAMAZAKI Vis mere Joe Biden. Foto: YUICHI YAMAZAKI

14 børn og én lærer har mistet livet efter et masseskyderi på Robb Elementary School, der er en grundskole i Uvalde, Texas.

Det bekræfter guvernøren i Texas, Greg Abbott. Også gerningsmanden, en 18-årige gymnasieelev fra Uvalde, er blevet dræbt. Ifølge guvernøren parkerede gerningsmanden en bil foran skolen, hvorefter han trængte ind og skød omkring sig med en pistol og muligvis en riffel.

»Han skød og dræbte 14 elever og en lærer. Det er forfærdeligt og ikke til at fatte,« siger Greg Abbott, der fik beskeden om skyderiet midt under et pressemøde.

Det lyder, at flere betjente var til stede, da gerningsmanden afgik ved døden. Myndighederne har bekræftet, at den 18-årige handlede alene.

Yderligere er en række børn sidenhen blevet kørt på hospitalet, hvor de behandles for skader, oplyses det. Det fremgår endnu ikke, hvilken tilstand de er i.

Også to betjente er blevet ramt af skud, men de er ifølge Greg Abbott ikke kommet alvorligt til skade.

Det står ej klart, hvad der har ført til masseskyderiet. Og det står heller ikke klart for nuværende, hvilken alder de dræbte og sårede har.

Men ifølge flere medier er børnene, der normalt har sin dagligdag på skolen, i alderen 5 til 11 år.

Sent tirsdag aften dansk tid er familier og pårørende ved at blive underrettet om de tragiske omstændigheder, oplyser politiet i en kort presseudtalelse.

Læs mere om den tragiske hændelse i artiklen her.