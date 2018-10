Det Hvide Hus kalder drabet på journalisten Jamal Khashoggi for en »tragisk hændelse« og »anerkender« Saudi-Arabiens udtalelse.

Det oplyser pressetalskvinde i Det Hvide Hus Sarah Sanders natten til lørdag dansk tid.

»Vi er kede af at høre nyheden om Jamal Khashoggis død. Hans familie, forlovede og venner har vores dybeste medfølelse,« siger hun.

»Vi vil fortsat følge den internationale efterforskning af denne tragiske hændelse og advokere for retfærdighed, der er rettidig, åben og i overensstemmelse med loven.«

Udmeldingen fra Det Hvide Hus kommer, få timer efter at Saudi-Arabien på statsligt tv bekræftede, at Jamal Khashoggi blev dræbt på det saudiarabiske konsulat i Istanbul, Tyrkiet.

Ifølge en offentlig anklager i Saudi-Arabien var det en slåskamp mellem Khashoggi og folk på konsulatet, der førte til journalistens død.

Den republikanske senator og en af Trumps nærmeste i Senatet Lindsey Graham udtalte mandag, at det kunne blive »ødelæggende« for alliancen mellem USA og Saudi-Arabien, hvis det viste sig, at Saudi-Arabien har dræbt den prominente journalist.

I et opslag på Twitter skriver han natten til lørdag dansk tid, at han har svært ved at tro på Saudi-Arabiens forklaring om:

It’s hard to find this latest “explanation” as credible. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 19. oktober 2018

'Det er svært at finde den seneste 'forklaring' troværdig,' skriver han.

FN's generalsekretær, António Guterres, udtaler, at han er »dybt bekymret« over at høre, at Jamal Khashoggi er død.

»Generalsekretæren understreger behovet for en hurtig, grundig og åben efterforskning af omstændighederne bag Jamal Khashoggis død, og at gerningsmændene bliver stillet til ansvar,« siger han.

Den 60-årige saudiarabiske journalist og kritiker af styret i Saudi-Arabien Jamal Khashoggi forsvandt, efter han 2. oktober gik ind på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

OVERBLIK: Forløbet om den dræbte saudiarabiske journalist Saudi-Arabien bekræfter, at den forsvundne journalist Jamal Khashoggi blev dræbt på konsulat i Istanbul. Den saudiarabiske journalist og systemkritiker Jamal Khashoggis forsvinden har skabt røre på den internationale scene. Senest har Saudi-Arabien bekræftet, at Khashoggi blev dræbt på det saudiarabiske konsulat i den tyrkiske storby Istanbul. Læs om udviklingen i sagen her: * Den saudiarabiske journalist, kommentator og systemkritiker Jamal Khashoggi forsvinder 2. oktober efter et besøg på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul. * Han besøgte konsulatet for at få udleveret papirer, der skulle bruges i forbindelse med et forestående bryllup. I september 2017 flygtede Khashoggi fra sit hjemland. * Optagelser fra overvågningskameraer offentliggjort af tyrkiske medier viser Khashoggis ankomst til bygningen og senere en sort varebil, der forlader konsulatet. De saudiarabiske myndigheder har afvist at levere optagelser, der viser, at journalisten har forladt konsulatet. * Tyrkiske medier har også vist billeder af det, der skulle være 15 saudiarabiske efterretningsagenter, der lander i Istanbul aftenen før Khashoggis forsvinden, og som alle forlader landet igen dagen efter. * Saudi-Arabien har tidligere afvist enhver anklage om, at man skulle have dræbt den systemkritiske journalist. * Natten mellem den 15. og 16. oktober får tyrkiske efterforskere adgang til konsulatet. Efter otte timers jagt efter spor forlader efterforskerne stedet. De tager blandt andet jord fra konsulatets have med sig. * Ifølge Tyrkiet var konsulatet blevet rengjort og væggene malet på ny, før efterforskerne blev lukket ind. * Anonyme embedsmænd i den tyrkiske regering fortæller ifølge nyhedsbureauet AP, at der på konsulatet er fundet spor efter drab og partering af Jamal Khashoggi. * Tyrkiske efterforskere undersøger også konsulens privatbolig i Istanbul, og senere udvider politiet efterforskningen til også at omfatte en skov uden for Istanbul samt et område nær Marmarahavet. Desuden afhører anklagere ansatte på konsulatet, oplyser kilder til et tyrkisk nyhedsbureau. * 18. oktober siger den amerikanske præsident, Donald Trump, at det ser ud til, at Jamal Khashoggi er blevet dræbt. Det er første gang, at Trump anerkender, at journalisten kan være blevet dræbt. * Det sker, efter at den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, har været i Saudi-Arabien og Tyrkiet for at høre begge lande om sagen. * Samme dag meddeler USA's finansminister, Steven Mnuchin, at landet ikke vil deltage i en stor saudiarabisk investeringskonference. Forinden har flere ministre fra en række lande meddelt, at de heller ikke deltager. * Sent om aftenen fredag 19. oktober bekræfter Saudi-Arabien, at Khashoggi blev dræbt på det saudiarabiske konsulat i Istanbul. Ifølge en offentlig anklager var det en slåskamp mellem Khashoggi og folk på konsulatet, der førte til journalistens død. * 18 personer er indtil videre anholdt i sagen, oplyser Saudi-Arabien. Kilder: New York Times, AP, Reuters, Al-Jazeera. /ritzau/

Anonyme, tyrkiske embedsmænd hævder, at Khashoggi blev dræbt og parteret under sit besøg på konsulatet. Efterforskere leder nu efter liget i områder i nærheden af Istanbul.

/ritzau/AFP