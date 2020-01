Den har ikke fået for lidt på de sociale medier, efter Det Hvide Hus søndag kom med en noget underlig udmelding.

'Årets første sne,' lød det på Twitter til et billede med snefnug foran bygningen.

I sig selv ikke en kuriøs konstatering, men problemet er, at det i Washington D.C. samme dag var 20 grader varmt, skriver Huffington Post.

Med andre ord var der ikke spor af sne i den amerikanske hovedstad, hvilket har fået kritikere til at kalde det for årets dummeste løgn. Andre har grebet muligheden for at kæde den spøjse fejl sammen med tidligere 'løgne', som enten præsident Trump eller Det Hvide Hus har været afsender på.

This is the dumbest lie and I am furious. https://t.co/eeRJpRzlP7 — Emily Keller (@egkeller) January 13, 2020

En bruger på Twitter skriver, at Det Hvide Hus løj om regn under Trumps indsættelse som præsident, løj om en orkan i Alabama og konsekvent lyver om klimaforandringer. 'Hvorfor skulle de så ikke også lyve om årets første sne...?'

Siden 2017 har Trump ifølge de amerikanske medier fortalt mere end 15.000 løgne, som er blevet registreret og faktatjekket.

Udmeldingen fra Det Hvide Hus om årets første sne har dog formentlig en logisk forklaring. På et andet socialt medie fremgår det, at billedet blev taget fire dage tidligere – torsdag 7. januar – hvor det faktisk sneede en smule i Washington D.C.

I forrige uge fyldte konflikten i Iran en del i den politiske kalender, hvorfor tweetet om årets første sne kan være blevet skubbet frem til søndag, hvor det dog ikke længere gav mening, fordi vejret havde ændret sig.