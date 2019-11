Det Hvide Hus har tirsdag angiveligt været lukket ned af sikkerhedsmæssige årsager.

Meldingerne går på at flere jetfly har overfløjet Washington DC efter meldinger om overtrædelser af luftrummet.

Et uidentificeret fly skulle have overtrådt de meget restriktive regler for luftrummet over byen og fløjet øst på.

Det skriver flere armerikanske medier herunder CNBC.

Security alert going for the Capitol area right now. https://t.co/mrxvwmXaKs — Micah Grimes (@MicahGrimes) November 26, 2019

Flyet var dog ikke anset som fjendtligt.

Omkring 30 minutter senere blev den såkaldte 'lockdown' af Det Hvide Hus ophævet.

Det Hvide Hus har ikke officielt kommenteret på hændelsen endnu.

Lignende hændelser er sket før. I 1994 fløj en mand et mindre fly indover Det Hvide Hus og forulykkede tæt på.