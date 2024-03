Det er ikke alle forundt at få en tur i Air Force One.

Og måske er det grunden til, at lidt for mange af de journalister, som flyver med, når USAs præsident, Joe Biden, skal på tur i det ikoniske fly, beslutter sig for at score en souvenir.

Men nu er det blevet så slemt med rapserier fra flyet, at NBC-korrespondenten Kelly O'Donnell, der også er formand for foreningen for de korrespondenter, der dækker Det Hvide Hus, har været nødt til at sende en mail ud til sine kollegaer.

Det skriver Politico.

Heri minder hun sine kollegaer om, at det ikke er tilladt at tage genstande med ud af flyet, og at tyverierne sætter hele pressekorpset i et dårligt lys.

Advarslen kommer efter en flere dage lang tur til den amerikanske vestkyst i februar. Efterfølgende gjorde besætningen status over inventaret på flyet, og de opdagede, at der manglede flere ting i pressekabinen.

Mailen gav også de journalister, der var 'kommet til' at tage noget, mulighed for at levere tingene tilbage uden yderligere konsekvenser.

Ifølge Politico, der har talt med en lang række anonyme kilder, er tyveri fra Air Force One langt fra noget nyt, men det lader altså til, at der fremover vil blive slået hårdere ned.