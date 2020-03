Et negativt testresultat viser, at USA's præsident, Donald Trump, ikke er smittet med coronavirus.

USA's præsident, Donald Trump, er ikke smittet med coronavirus.

Det viser en test, oplyser hans læge i en meddelelse fra Det Hvide Hus. Det skriver nyhedsbureauet Reuters kort efter midnat natten til søndag dansk tid.

Trump meddelte lørdag, at han lod sig teste for virusset.

Det gjorde han efter tidligere på ugen at have haft besøg af Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro.

Her lod Trump sig fotografere skulder ved skulder med Bolsonaro og dennes kommunikationschef, som siden har vist sig at være at være syg af Covid-19, som er sygdommen, man får af coronavirus.

/ritzau/