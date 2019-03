Anmodning fra Repræsentanternes Hus om at få udleveret en oversætters noter fra topmøde bliver blankt afvist.

Det Hvide Hus afviser at imødekomme en anmodning fra Repræsentanternes Hus om at udlevere en oversætters noter fra et topmøde mellem præsident Donald Trump og den russiske præsident, Vladimir Putin. Det skriver CNN.

Det Hvide Hus har i et brev til Kongressen afvist anmodningen.

Det er kongresmedlemmerne Adam Schiff, Eliot Engel og Elijah Cummings, som hver især leder forskellige kongresudvalg, som har anmodet Det Hvide Hus og udenrigsminister Mike Pompeo om at udlevere dokumenter og interviews om Trumps samtaler med Putin.

Kongresmedlemmerne har reageret på presserapporter om, at Trump skulle have gjort sig usædvanlig stor umage for at holde indholdet af sine samtaler med den russiske præsident skjult for både offentligheden og sine toprådgivere.

Det er blandt andet The Washington Post, der har fremsat beskyldningerne ved at henvise til et møde mellem de to ledere i Hamburg i 2017.

Her skal Trump ifølge avisen have taget besiddelse af noter, som hans tolk havde taget på mødet. Samtidig instruerede han tolken til ikke at drøfte indholdet af samtalen med andre embedsmænd.

Avisen, der bragte artiklerne om topmødet i januar, sagde, at det var et mønster hos præsidenten, der flere gange har tilbageholdt oplysninger om sin kommunikation med Putin.

I sit svar siger en rådgiver i Det Hvide Hus, Pat Cipollone, at præsidentens kommunikation med udenlandske ledere er fortrolig og beskyttet af særlige privilegier.

- Præsidenten må have frihed til at engagere sig i diskussioner med udenlandske ledere uden at frygte, at denne kommunikation vil blive afsløret og brugt til forskellige politiske dagsordener af forskellige politiske modstandere, hedder det i et svar fra Cipollone.

/ritzau/Reuters