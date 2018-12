For at undgå en nedlukning af statsapparatet i USA overvejer Det Hvide Hus nye måder at betale grænsemur på.

USA's præsident, Donald Trump, er klar til at finde en del af pengene til en grænsemur ved Mexico et andet sted end i Kongressen.

Det siger Sarah Sanders, talsmand i Det Hvide Hus, til Fox News.

Trump har tidligere truet med at lukke statsapparatet ned, hvis ikke man kom til enighed om finansieringen af muren.

Det ønsker præsidenten dog ikke. Derfor åbner han for at samarbejde med Kongressen om en alternativ finansiering.

Trump ønsker fem milliarder dollar til at betale muren. Demokrater er dog maksimalt klar til at give ham 1,6 milliarder dollar til sikkerhed ved grænsen.

- Vi kan sikre fem milliarder på andre måder, siger Sarah Sanders tirsdag.

- I sidste ende ønsker vi ikke at lukke statsapparatet ned. Vi ønsker at lukke grænsen for illegal immigration, siger talsmanden.

/ritzau/