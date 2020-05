Der er dyb splittelse i det amerikanske samfund. Skal det stadig være lukket på grund af coronapandemien – eller skal samfundet åbnes igen.

Det kan man ikke enes om. Men én ting er man tilsyneladende enige om. At hænge en figur af en guvernør op i et træ med en løkke om halsen – det går bare ikke.

Demonstranten, som hængte en figur af guvernøren for Kentucky, Andy Beshear, op i et træ under en demonstration mod restriktionerne mod coronavirus, er blevet fyret fra sit job!

Autofirmaet Neil Huffman fra Frankfort, Kentucky, siger, at de har fyret ham efter en intern undersøgelse. Firmaet tilføjer, 'at det ikke tillader nogen form for vold'.

Medlemmer af den højreorienterede gruppe Kentucky 3 Percenters hænger dukken af guvernøren for Kentucky op i et træ i Frankfort. Foto: BRYAN WOOLSTON Vis mere Medlemmer af den højreorienterede gruppe Kentucky 3 Percenters hænger dukken af guvernøren for Kentucky op i et træ i Frankfort. Foto: BRYAN WOOLSTON

Den fyrede mand hedder Terry Bush, skriver Louisville Courier Journal. Han er præsident for den højreorienterede gruppe Kentucky 3 Percenters, og han var til stede ved gruppens demonstrationer i søndags.

»Han blev fyret, fordi guvernøren er vigtigere end den normale mand i denne stat, der prøver at skaffe føde til hjemmet,« sagde hans kone, Patsy Bush, til avisen onsdag.

Dukken blev hængt op i træet under en demonstration for rettigheden til at bære våben i Frankfort. Nogle af demonstranterne var også imod guvernørens indgreb i forsøget på at stoppe coronavirussen

Dukken var forsynet med et skilt med teksten 'sic semper tyrannis' (sådan altid til tyranner). Det er en sætning, der er blevet berømt, efter at John Wilkes Booth brugte den, da han havde skudt præsident Abraham Lincoln i et teater i Washington DC 14. april 1865.

Både demokrater og republikanere i statens senat fordømte ophængningen af dukken.

Onsdag sagde Andy Beshaer selv om fyringen af Terry Bush: »Forskellige beslutninger kan have konsekvenser, og jeg vil håbe, at vi alle kan lave nogle bedre beslutninger.«

»Men man laver bare ikke en dukke med et hoved klistret på og hænger det op,« siger den demokratiske guvernør.