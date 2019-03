Det, der umiddelbart kan lyde som en lunken mellemregning i det kaotiske forløb omkring Storbritanniens EU-exit, er i virkeligheden en brandvarm presbold afleveret fra Theresa May til hendes eget parti.

For når premierministeren onsdag i et brev til EU-præsident Donald Tusk beder om en kort udskydelse af brexit, så stiller hun sit kritiske bagland i et stort dilemma.

Forklaringen er lidt kringlet, men samtidig ganske logisk.

Ifølge professor på Center for Europæisk Politik Henrik Larsen skal anmodningen til EU om en kortvarig udskydelse ses som Mays tredje forsøg på at få sin udskældte skilsmisseaftale med EU godkendt i parlamentet.

Theresa May vil forsøge at få et ja til sin aftale med EU endnu en gang.

Mandag afviste parlamentets formand, John Bercow, at lade aftalen komme til afstemning igen, medmindre der kommer væsentlige ændringer i aftaleteksten.

Men en kort udskydelse vil ikke give mulighed for at lave en helt ny aftale med EU, og derfor er det sandsynligt, at skilsmisseaftalen alligevel finder vej til en afstemning.

Således vil de britiske folkevalgte umiddelbart komme til at stå tilbage med to muligheder:

Enten stemmer de langt om længe for Mays aftale, eller også forlader Det Forenede Kongerige EU uden en aftale.

Sidstnævnte scenarium vil være stik imod parlamentets vilje, som blev udtrykt ved en afstemning i sidste uge.

Med en kort udsættelse af brexit udnytter Theresa May slet og ret det faktum, at uret tikker højere og højere, mens Storbritannien nærmer sig et fald ud i det uvisse, hvis ikke premierministeren får sit 'ja', mener Henrik Larsen.

»Det er tydeligvis taktikken. Det er simpelthen pointen, at den korte tid arbejder for hende. Hun mener, at den aftale, hun har forhandlet, er den rigtige, og hun vil gå gennem ild og vand for at få den igennem, herunder også at true med en ikke-aftale,« siger han.

For at få sit flertal har Theresa May brug for støtte fra hele sit eget konservative parti samt støttepartiet DUP.

B.T. var i sidste uge til stede foran Westminster Palace, da den vigtige afstemning om udskydelse af brexit fandt sted. London torsdag den 14. marts 2019.

Ved begge tidligere afstemninger led hun store nederlag som følge af manglende rygdækning.

Derfor er det nu særligt op til politikerne fra Mays egne rækker at sørge for, at Storbritannien ikke ender med 'no deal'.

»Det er en presbold i forhold til hendes eget bagland. Hun spiller magtspil og forsøger at få sin aftale til afstemning,« siger lektor på CBS Ole Helmersen.

»Hun virker stålsat på, at den aftale, hun har forhandlet, er det bedste, hun kan opnå. Hun sætter al sin politiske kapital ind på at få den stemt igennem,« fortsætter han.

Henrik Larsen mener, at Theresa May spiller særdeles højt spil, når hun beder om en kort udsættelse af brexit.

For hun kan overhovedet ikke vide sig sikker på, om hun kan få mere end én udsættelse, hvis hendes aftale en tredje gang skulle blive stemt ned.

Hun har måske kun ét skud mere i bøssen til at få Storbritannien ud af EU under aftalte vilkår.

»Hun overspiller sine kort. Det er jo slet ikke sikkert, at hun lykkes, eller at hun kan få endnu en udsættelse. Hun har et stærkt kort - at det kan ende med 'no deal', men der er ingen garantier overhovedet,« siger professoren.