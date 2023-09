Alligatorer er ikke et sjældent syn i den amerikanske delstat Florida.

Alligevel spærrede en forbipasserende i byen Tampa øjnene op, da han fredag eftermiddag så en alligator med, hvad der lignede menneskerester i munden.

Det skriver flere amerikanske medier – heriblandt NBC og Fox News.

Politiet efterforsker det som et dødsfald med den over fire meter lange alligatorer involveret.

»Jeg smed en sten på alligatoren for at se, om den var virkelig, og så trak den kroppen sammen. Den holdt fast i den nedre del af overkroppen, og trak den under vandet,« fortæller lokale Jamarcus Bullard, der var ham, som gjorde politiet opmærksom på situationen.

Politiet har endnu ikke offentliggjort detaljer om alligatorens offer og fortæller, at efterforskningen fortsætter.

Generelt har opdagelsen rystet nabolaget i den amerikanske by Tampa.

Flere kilder fortæller medierne, at de aldrig har oplevet lignende, ligesom én nu vil gå udenom floden i området af frygt for de farlige alligatorer.

Det lokale politi har forklaret, at alligatoren er blevet 'dræbt på en menneskelig måde'.

Otte mennesker er blevet dræbt af alligatorer i USA de sidste tre år.