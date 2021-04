Der findes fejl, man hurtigt kan komme sig over og glemme igen. Og så findes der fejl, som man ender med altid at huske på.

Da en pilot søndag skulle lande et fly, endte han med at lave en fejl, der for ham sandsynligvis vil høre til i sidstnævnte kategori.

Det skriver CNN.

Det var meningen, at fragtflyet fra Ethiopian Airlines, der var på vej fra Addis Ababa i Etiopien, skulle lande i Simon Mwansa Kapwepwe Lufthavn i Zambia, men sådan endte det ikke.

»Da han (piloten, red.) skulle til at lande, kommunikerede han med radartårnet, og de sagde: 'Vi kan ikke se dig',« fortæller Misheck Lung fra transportministeriet i landet ifølge CNN til AFP.

I stedet endte flyet med at lande nogle kilometer væk i en helt anden lufthavn – Copperbelt International Airport – som slet ikke er åben endnu, da den først er ved at blive bygget færdig.

Heldigvis formåede piloten at foretage en sikker landing – omend det var det forkerte sted.

I en udtalelse oplyser Ethiopian Airlines, at hændelsen stadig er ved at blive undersøgt.

Det oplyses derudover, at det på daværende tidspunkt ikke var blevet oplyst til piloten, at den anden lufthavn var under opbygning, ligesom landingsbanerne ved de to lufthavne vender samme vej.

Landingsbanerne i den nye lufthavn var heldigvis færdigbygget, da flyet landede der.