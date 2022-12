Lyt til artiklen

Det er næppe gået manges næse forbi, at der er ballade om Zaporizjzja-atomkraftværket i Ukraine.

Det blev overtaget af russiske styrker 4. marts under stor mediebevågenhed på grund af frygten for en atomkatastrofe.

Og mens kampe foregår i regionen, benytter Rusland frygten for atomkatastrofen i hvad, der ifølge The Guardian er blevet døbt 'det farligste sted på jorden'.

The Guardians journalist Julian Borger er således til stede i Nikopol, der ligger på den anden side af Dnepr fra atomkraftværket, og fortæller om den anspændte situation.

Dagligt lyder høje brag omkring i den efterhånden medtagede by, affyret fra de russiske positioner på den modsatte bred af floden. Og så svarer ukrainerne igen.

Men Ukraines atomkraftselskab, Energoatom, anklager Rusland for at placere flere Grad-raketsystemer nær kraftværket reaktor seks, hvor den brugte atomkraftkernebrændsel opbevares. De mener, at Rusland forsøger at bombardere Nikopol og en anden nærliggende by, Marzanets, med atomulykkerisikoen som dække.

Russerne fyrer dog tilsvarende anklager tilbage mod Ukraine.

Sergej Sjojgu, den russiske forsvarsminister, anklagede således ukrainerne for »atomterror« og påstod, at ukrainske styrker havde affyret 33 granater mod atomkraftværket i løbet af de seneste to uger. IAEA, Det Internationale Atomenergiagentur, oplyste dog for små ti dage siden, at der ikke havde været beskydning af værket siden 20. november.

Til gengæld er både Energoatoms præsident, Petro Kotin, og Dmytro Orlov, borgmester i Enerhodar, hvor kraftværket ligger, overbeviste om én ting: At russerne selv skyder mod kraftværket for at give Ukraine skylden.

Petro Kotin påstår således, at to særlige lastbiler har en lidt interessant adfærd.

»De har to særlige lastbiler, som vi ved har morterkanoner indeni, som kører ud i skoven, og hver gang de kører derud, så falder der granater i nærheden af kraftværket,« siger han til The Guardian.

Atomkraftværket er det største i Europa, men er lige nu koblet fra på grund af konflikten.