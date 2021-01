Donald Trump kan ende med at blive den første præsident i USA’s historie, der hele to gange er blevet stillet for en rigsret eller ‘impeachment’, som det rettelig hedder.

Og han risikerer desuden at blive den første præsident, der bliver dømt i en sådan sag. Hans partifæller i Senatet er allerede ved at forberede sig på, at en ny impeachment kan være på vej.

Det fremgår af et rundsendt notat fra flertalslederen i senatet, Mitch McConnell, skriver Washington Post.

I notatet skriver den fremtrædende republikaner, at Senatet tidligst kan påbegynde en formel sag den 19. januar, der således kan vise sig at blive en skæbnedag for Donald Trump. Denne dato er dagen før, at Joe Biden bliver taget i ed som ny præsident og Donald Trumps regeringsperiode dermed er slut.

Flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, har rundsendt et notat til Senatsmedlemmerne, hvori det fremgår, at senatorerne skal være klar på, at der snart kan komme en begæring om en impeachment af Donald Trump. Foto: SAUL LOEB Vis mere Flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, har rundsendt et notat til Senatsmedlemmerne, hvori det fremgår, at senatorerne skal være klar på, at der snart kan komme en begæring om en impeachment af Donald Trump. Foto: SAUL LOEB

Men selvom Donald Trump om mindre end to uger fratræder præsidentposten, kan han sagtens risikere impeachment.

Og det kan stadig være meningsfuldt at gennemføre sagen, fortæller professor på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Peter Kurrild-Klitgaard.

»Det ene formål med en impeachment kan være at fjerne vedkommende fra embedet. Det andet kan være at udelukke personen fra i fremtiden at indehave eller nyde fordele af noget embede under forbundsstaten,« siger han.

Dermed kan Donald Trump endegyldigt miste al forhåbning om at stille op til en ny præsidentperiode, hvis han skulle blive dømt.

Ved en impeachment er det de 100 senatorer i Senatet, der fungerer som et nævningeting, mens udvalgte medlemmer af Repræsentanternes Hus, kongressens andet kammer, er anklagere i sagen.

Mindst 67 senatorer (både demokraterne og republikaerne har 50 senatorer) skal stemme for en domfældelse, hvis Trump skal tabe en ny rigsretssag, der er blevet aktuel efter at præsidenten, ifølge et udkast til anklagen mod ham, har gjort sig skyldig i at ‘opildne til oprør.’

Den anklage er opstået efter onsdagens stormløb på kongressen, hvor Trump-tilhængere trængte ind i parlamentet. Det skete efter Donald Trump kort forinden i en tale havde gentaget udokumenterede påstande om, at præsidentvalget er blevet stjålet fra ham.

Peter Kurrild-Klitgaard fortæller, at Donald Trump risikerer en helt særlig plads i historiebøgerne, hvis han skulle tabe den sag, der kunne se ud til at være på vej.

»Han vil i så fald være den eneste, der nogensinde er blevet dømt ved en impeachment, og det er altså noget af et brændemærke at få på sig,« siger professoren og fortsætter:

»Spørgsmål er, om man vil kunne få de fornødne stemmer i senatet. Hvis senatorer ikke stemmer for impeachment, betyder det ikke, at de nødvendigvis elsker Trump, men at de kan være i tvivl om, hvorvidt en sådan proces i det her tilfælde grundlæggende er berettiget.«

»Jeg kan ikke vurdere, om der vil være tilstrækkeligt med stemmer i Senatet til at få Donald Trump dømt,« siger Peter Kurrild-Klitgaard.

Ifølge den danske ekspert i amerikanske valg er tiden en faktor, hvis Trumps politiske modstandere skal gøre sig forhåbninger om at få præsidenten dømt.

Trump-tilhængere ses storme den amerikanske kongres. Foto: SHANNON STAPLETON Vis mere Trump-tilhængere ses storme den amerikanske kongres. Foto: SHANNON STAPLETON

»Folk var meget chokerede over at se, hvad der skete forleden. Men jo længere tid, det tager at få rejst sagen, jo mere vil sagen flade ud.«

Selv hvis Donald Trump igen undgår at blive dømt ved impeachment, vil det have givet bestandige ridser i lakken, vurderer Peter Kurrild-Klitgaard.

»Impeachment kan også bruges til officielt at tage afstand til en persons adfærd,« siger han.