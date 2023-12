En ekspert kalder det 'vanvittigt', at Venezuela har stemt for at annektere et område i nabolandet Guyana.

Søndag har mere end 95 procent af befolkningen godkendt at etablere en ny venezuelansk stat i området Essequibo, der i øjeblikket er kontrolleret af Guyana, skriver BBC.

»Det svarer til, at Danmark laver en afstemning om at annektere Skåne,« siger journalist Lasse Yde Hegnet, der har beværtet flere podcasts om Latinamerika og har fulgt verdensdelen tæt i mange år.

»Det er ikke noget, man ser hver dag. Det er meget længe siden, at der har været krig mellem to latinamerikanske lande på tværs af grænser,« siger han.

Han understreger, at det endnu ikke er sikkert, at afstemningen vil føre til krig, og at den grundlæggende ikke er bindende.

Ligesom en analytiker hos CNN siger Hegnet, at det er uklart, hvad næste skridt rent faktisk bliver.

Alligevel har »den eskalerende retorik« ifølge CNN sat bevægelse i tropper i regionen, og størstedelen af befolkningen i området, der overvejende består af indfødte, er angiveligt nervøse.

Venezuela har længe gjort krav på området, som ifølge Venezuelas regering var en del af landet under den spanske kolonitid.

Hegnet bemærker, at ethvert forsøg fra Venezuela på at overtage området vil blive mødt med modstand fra det internationale samfund.

Den internationale domstol i Haag har før afstemningen slået fast, at »Venezuela skal afholde sig fra at foretage sig noget, der kan ændre den situation, der i øjeblikket hersker i det omstridte område.«

Essequibo er hjemsted for 125.000 af Guyanas i alt 800.000 indbyggere.

Venezuela har i årevis været i en dyb krise og er et af de fattigste lande i Latinamerika. 76 procent af befolkningen lever i fattigdom, og mindst en fjerdedel – cirka 7,7 millioner mennesker – er flygtet ud af landet, skriver POV International.

Landet har også været plaget af korruption, og Hegnet bemærker, at USAs myndigheder har »forhandlet hårdt og længe« med Venezuela om at styrke demokratiet.

»Det vil komme til at kræve en masse opmærksomhed fra USA,« hvis en konflikt skulle blusse op mellem Guyana og Venezuela nu, siger han.