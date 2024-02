Gennem to års invasion er Ukraine blevet smadret af Rusland. Løbende har vores journalister fundet før- og efter-billeder af det sønderskudte land og sat dem sammen, så man kan se ødelæggelserne.

Herunder kan man se en række af de voldsomste, mest makabre og sigende billeder af to år med krig. Vi skal advare om voldsomme billeder fra en krig, der er med til at ændre hele vores verden.

Avdijivka

Den seneste større by, som Rusland har erobret, er Avdijivka ikke langt fra den besatte storby Donetsk. Og det ikke uden betydelige ødelæggelser. Træk i pilen for at se før og efter.

Butja



Den lille by Butja nordøst for Kyiv var genstand for heftige kampe og voldsomme russiske drab på civile i krigens begyndelse.

Kherson

Den sydlige storby Kherson blev besat i de tidlige stadier af den russiske invasion. Senere formåede Ukraine at generobre byen. Herunder kan man se, hvordan generobringen tog sig ud.

Bakhmut

Den strategisk vigtige by Bakhmut dannede rammen om et af de blodigste slag i krigen. Her kan man se, hvordan byen er blevet ødelagt.

Soledar

Også den kendte mineby Soledar – ikke langt fra Bakhmut i det østlige Ukraine – er blevet ødelagt under krigen.

Dnipro

Den ukrainske storby Dnipro var genstand for en af de store civile tragedier, da et russisk missil ramte en beboelsesbygning. Se den før og efter angrebet.

Mariupol

Slaget om den sydlige havneby Mariupol er blandt de største og mest betydningsfulde i krigen. Det førte store ødelæggelser med sig.

Kirke udenfor Mariupol

Selv ikke hellige monumenter er blevet skånet i krigen. Her kan man se en ødelagt kirke i udkanten af Mariupol.

Kyiv

I de første dage af krigen var hovedstaden Kyiv også under angreb. Her blev blandt andet et store tv-tårn i byen ramt.

Odessa

Den berømte by ved Sortehavet er strategisk og økonomisk afgørende for Ukraine. Her kan man se, hvordan byen forberedte sig på den russiske invasion.

Irpin

Den mindre by nordøst for Kyiv blev genstand for voldsomme angreb i de tidlige faser af krigen. Her kan man se, hvordan det udspillede sig.

Kharkiv centrum

Den nu tidligere østukrainske storby Kharkiv har været genstand for russiske angreb lige siden invasionens begyndelse. Det har været med voldsomme ødelæggelser til følge.

Regeringsbygning i Kharkiv

Også en lokal regeringsbygning i Kharkiv blev ramt under russiske angreb tidligt i krigen.