Da den amerikanske præsident, Joe Biden, sagde ordet 'diktator' var reaktionen fra en af hans nærmeste helt klar.

Hovedet blev lagt på siden. En grimasse kom frem kortvarigt på ansigtet.

Billederne af den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, er siden gået sin gang på sociale medier og nået til en række store, internationale medier som New York Post, Time Magazine og Newsweek.

Billederne af Antony Blinken stammer fra onsdag 15. november.

Umiddelbart forinden havde et længe ventet møde mellem Joe Biden og hans kinesiske kollega præsident Xi Jinping fundet sted.

Netop USA og Kina har gennem en årrække haft et stadigt mere problematisk forhold.

De to stormagter og militære supermagter er uenige om en lang række ting.

Taiwan, Rusland, Nordkorea, Mellemøsten, økonomisk samhandel og råstoffer bare for at nævne nogle.

Forholdet blev ikke bedre sidste år, da den daværende formand for Repræsentanternes Hus Nancy Pelosi, som var den tredjemest magtfulde person i USA, besøgte Taiwan, som Kina mener skal være en del af fastlandet.

Derfor var netop Antony Blinken i juni måned i år sendt til Beijing, hvor han skulle forsøge forbedre forholdet mellem de to nationer, som en ekspert forleden til B.T. fortalte har 'nået bunden'.

Og derfor må Blinken være kommet på ekstra hårdt arbejde umiddelbart efter sin tur til Kina, da hans chef, præsident Biden, dagen efter kaldte den kinesiske præsident Xi Jinping for en 'diktator'.

Udtalelsen i juni fik efterfølgende Beijing til at rase.

Og det hårde diplomatiske arbejde af Blinken i døgnene inden syntes at være spildt.

Måske var det grunden til Antony Blinkens grimasse i forbindelse med præsident Bidens svar til et pressemøde få timer efter, han i San Francisco havde holdt et længe ventet møde med netop Xi Jinping.

For direkte adspurgt, om Biden fortsat mener, at Xi er en diktator, bekræftede Biden, at det stadig er tilfældet.

Hvad Blinken, som var til stede ved pressemødet, må have tænkt, står naturligvis ikke klart. Men det gør hans umiddelbare ansigtsudtryk, som bestemt ikke indikerede, at han var en glad mand.

I det hele taget er det efterhånden blevet en ting på sociale medier, at der bliver holdt øje med den amerikanske udenrigsminister, når hans chef udtaler sig.

Flere gange alene inden for de seneste måneder er Blinken blevet fanget med en sær grimasse på ansigtet, når Biden har udtalt sig for rullende kameraer.

En anden af de gange fandt sted i forbindelse med Joe Bidens besøg i Israel i oktober efter terrorangrebet fra Hamas.

Om bord på Air Force One afholdt Biden et mindre pressemøde 18. oktober, hvor Blinken stod i baggrunden.

Et par gange kunne man se Blinken reagere helt åbenlyst på noget, hans chef sagde til pressen.

Et enkelt øjeblik kunne man se Blinken sende øjne til en embedsmand bag Biden.

Og så var der endnu en episode i forbindelse med Xi Jinping og Joe Bidens længe ventede møde onsdag.

Her sad Blinken ved præsident Bidens højre hånd, mens de to magtfulde præsidenter talte sammen.

Igen kan man kun spekulere i, hvad USAs udenrigsminister har tænkt i øjeblikket, hvor øjnene blev spærret helt op.

Klip fra alle tre øjeblikke med Blinken kan ses i videoen øverst i artiklen her.