Priserne stiger, stiger og stiger i supermarkedet – og det gør de også i New Zealand.

Det er nu så slemt, at flere køber varer online fra Australien. Det kan simpelthen bedre betale sig.

The Guardian har talt med en kvinde, der nu nærmest udelukkende køber sine varer online fra et australsk supermarked. Da hun kiggede på australske dagligvarer, blev hun meget overrasket over udvalget af produkter, og hvor meget billigere de var end dem, der var på de newzealandske hylder.

Avisen har med hjælp fra kvinden lavet en sammenligning af de to muligheder: Onlinesupermarked fra Australien og et almindeligt supermarked i New Zealand. Begge steder købte hun de samme ting og fik sine varer leveret.

Det blev til en samlet besparelse på 545 danske kroner.

»Den eneste ulempe er, at mange ting i øjeblikket ikke er tilgængelige på grund af lagerproblemer. Men jeg tror, det er, fordi alle begyndte at gøre det,« siger kvinden, der ifølge The Guardian ønsker at være anonym.

I marts var fødevarepriserne i New Zealand 7,6 procent højere end året før, den største årlige stigning i over et årti. Frugt og grønt steg med 18 procent, hvilket ramte mange husstande, der allerede var udfordret af høje benzinpriser, stigende huslejer og stigende afdrag på realkreditlån. Torsdag ramte den årlige inflation 6,9 procent – den højeste i tre årtier.

Tidligere på ugen sagde finansminister Grant Robertson, at han troede, at priserne ville fortsætte med at stige, fordi man er presset op af internationalt.