Hvorfor har Putin ikke taget det våben i brug noget før?

Det spørgsmål stiller flere militære eksperter i Vesten sig selv om. Men nu er det sket.

Det drejer sig om den nye og svært pansrede russiske 'terminator'-kampvogn BMPT.

BMPT-kampvognen – populært kaldet Terminator – er ifølge det russiske nyhedsbureau Ria for første gang sat ind i det krigshærgede land, skriver den norske avis Dagbladet.

The first reported sighting of Russian BMPT tank support combat vehicles in Ukraine near Severodonetsk. The Central Military District recently stood up a BMPT company in the 90th Tank Division. https://t.co/qLpjIZlffg pic.twitter.com/N9AVDruEvU — Rob Lee (@RALee85) May 15, 2022

Også flere militære observatører og bloggerer har delt billeder af kampvognen på Twitter.

Der er tale om en tank, der er designet til at understøtte tanks og andre kampvogne under krigshandlinger i byområder. Vestlige iagttagere ser indsættelsen af den nye kampvogn som et tegn på, at Putins hær er trængt.

Kampvognen er tungt bevæbnet med to kanoner, fire laserguidede panserværnsmissiler, to granatkastere og et maskingevær.

Det vides ikke, hvor mange af den type kampvogne, russerne har til rådighed og heller ikke, hvor mange af dem, der er blevet sendt til Ukraine.

Column of Terminator BMPT's heading to the front... pic.twitter.com/JZrECGPuT8 — AZ OSINT (@AZmilitary1) May 17, 2022

Dagbladet har talt med oberstløjtnant Palle Ydstebø fra det norske forsvarsakademi, og han forklarer, at Terminatoren skal beskytte andre kampvogne under angreb i uoverskueligt terræn og i byområder.

At den kommer i brug nu, er – mener han – et tegn på, at russerne har indset, at deres kampvogne er sårbare over for angreb fra de ukrainske styrker.

Han undrer sig dog over, at det først sker nu.

»Det er egentlig underligt, at de ikke har sat den ind tidligere, eftersom de har haft problemer med ukrainsk infanteri, som angriber deres kampvogne, og alt andet, der kører, siden krigen begyndte.«