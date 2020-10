Det ser efterhånden mere og mere sort ud for den siddende amerikanske præsident.

I måling efter måling får Donald Trump ikke bare store tæv. Han bliver gennempryglet.

Og selv om Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, har ført solidt længe, så har det seneste 10 dages udvikling været katastrofal for Donald Trump.

En hammer mod hans drømme om fire år mere i Det Hvide Hus.

Men sådan er det kun lige blevet.

Vi spoler tiden tilbage til 29. september.

Efter en række landsdækkende meningsmålinger havde Donald Trump så småt begyndt at få mere og mere fat i vælgerne.

Hos RealClearPolitics, der indsamler og laver overblik over de nationale meningsmålinger i USA, var Joe Bidens forspring skrumpet gevaldigt.

Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden fører massivt i en række meningsmålinger.

Tilbage i juni toppede forspringet på lige under 10 procentpoint. Men 29. september gav den gennemsnitlige måling blot en føring på 6,1 procentpoint til Biden.

Momentum syntes stille og roligt at svinge.

Der havde endda været en enkelt måling fra Rasmussen Reports, der viste en føring til Trump i starten af september. Den første i den tid, hvor det har stået klart, at netop Joe Biden var Demokraternes udfordrer til Donald Trump.

9. oktober er alt ændret.

Først var der den meget omtalte debat mellem de to præsidentkandidater. Trump udråbte sig selv som den store vinder, men da målingerne så småt begyndte at tikke ind, tydede meget på, at han i virkeligheden var den helt store taber.

14 procentpoint i føring til Biden fra NBC/Wall Street Journal. 11 procentpoint i føring til Biden fra USC Dornsife. 16 procentpoint i føring fra CNN. 12 procentpoint i føring fra førnævnte Rasmussen Report. 10 procentpoint i føring fra Fox News.

Alt mens disse målinger tikkede ind, fik Donald Trump coronavirus.

Præsidenten, der få dage forinden havde sagt, at »coronavirus nærmest påvirker ingen« i USA, blev alvorligt syg med coronavirus og måtte indlægges, have ilt og forskellige eksperimentelle stoffer.

Donald Trump er historisk langt bagud i et gennemsnit af meningsmålinger.

Katastrofen er total.

Vi er nu tre en halv uge fra valget.

Og i et historisk perspektiv skal man lede længe for at finde en præsidentkandidat, som har været i større problemer i nyere tid. Det kan man læse hos Washington Post, der har gennemgået RealClearPolitics' tal.

Her er syv markante fund: