Med cirka 8,5 kvadratkilometer ørken i Sahara er det svært at forestille sig, at verden nogensinde kan løbe tør for sand.

Men ikke desto mindre kan det være tilfældet, hvis vi fortsætter vores forbrug som nu, advarer internationale forskere ifølge det amerikanske medie CNBC.

Problemet er nemlig, at man ikke kan bruge sand fra Sahara, når man skal lave konstruktioner til veje, broer, vinduer, computerskærme, osv.

Her skal man til gengæld bruge en mere grovkornet form for sand, og den er efterhånden en mangelvare verden over. Ifølge klimaforskere udgør den én af de største udfordringer inden for bæredygtige ressourcer i dette århundrede.

Sand og grus bliver brugt verden over til konstruktioner af både veje og bygninger, men det er en knap ressource. Foto: Scanpix Foto: FRANCK ROBICHON Vis mere Sand og grus bliver brugt verden over til konstruktioner af både veje og bygninger, men det er en knap ressource. Foto: Scanpix Foto: FRANCK ROBICHON

»Vi tror bare, at sand er overalt. Vi har aldrig tænkt, at vi kan løbe tør for det, men det begynder at ske nogle steder. Det er med at foregribe, hvad der kan ske i det næste årti eller deromkring, for hvis vi ikke foregriber, så vil vi få massive problemer med sandforsyningen, men også med jordplanlægning,« siger klimaforsker Pascal Peduzzi, som er ansat i FNs miljøprogram (UNEP).

Han mener ikke, vi skal gå i panik – men kun fordi, det ikke gavner noget. Han mener derimod, vi skal ændre på vores forestillinger omkring sand.

Det er ikke muligt at overvåge sandforbruget verden over, men ifølge klimaforskeren kan man måle det indirekte, fordi der er en 'meget, meget' god sammenhæng mellem brugen af sand og cement.

FN anslår, at der bliver produceret 4,1 milliarder tons cement hvert år – heraf bliver cirka 58 procent produceret i Kina alene.

På verdensplan regner man med, at forbruget af sand og grus er ti gange så stort som den årlige produktion af cement, og dermed lyder overslaget på, at vi bruger mellem 40 og 50 milliarder tons sand hvert år.

På grund af urbaniseringen er sandforbruget tredoblet over de seneste to årtier, og derfor er vores forbrug nu langt større, end jorden selv kan følge med til at producere.

Selvom emnet har fået øget opmærksomhed de seneste år, så er det ifølge Pascal Peduzzi langt fra nok.

Der er ingen forkromede planer, ingen regler for udvinding, ingen overvågning af ressourcerne. Hans budskab var derfor helt klart på et webinar arrangeret af tænketanken Chatham House forleden:

– Vågn op, lød det fra klimaforskeren.