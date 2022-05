»Det er en kombination af russisk arrogance og ukrainsk opfindsomhed.«

Sådan lyder den kontante dom fra den pensionerede amerikanske general Ben Hodges. Han omtaler en del af den russiske invasion af Ukraine, som er slået helt fejl.

Imod al forventning.

Der er tale om det, man på engelsk kalder 'electronic warfare' – på dansk elektronisk krig.

Teknisk er det den moderne del af krig, hvor modstanderne forsøger at ramme modpartens radar, kommunikation, GPS og andre typer af signaler, som de krigende parter bruger for at kommunikere internt samt til at overvåge og ramme modstanderen.

Og det er her på denne nye form for slagmark, Rusland har spillet fallit så vidt i krigen i Ukraine.

Eller som klummeskribenten David Ignatius skriver i Washington Post:

»Blandt Ruslands dyreste fejl, da man invaderede Ukraine, var forventningen om, at man ville dominere den elektroniske krig i slaget.«

Der har været gentagne eksempler på, at Rusland har fejlet i den elektroniske del af krigen. Fejl, som har kostet dem dyrt.

En af dem er kommunikationen. For at tale internt mellem de russiske tropper og enheder havde de russiske styrker medbragt helt simple mobiltelefoner. I modsætning til krypterede objekter er de væsentlig nemmere at opsnappe.

Og så har russiske soldater taget mobiltelefoner fra civile ukrainere, som de har brugt til intern kommunikation. Dem har den ukrainske hær i stor stil formået at spore og aflytte.

Det har blandt andet ført til informationer om, at de russiske tropper havde dårligt fodtøj på og derfor fik frostskader i fødderne i de tidlige, kolde dage af invasionen.

Det har også ført til opsnappede samtaler, hvor russiske soldater har fortalt om overgreb og voldtægt af den lokale befolkning i Ukraine.

Og helt spektakulært førte opsnappet russisk kommunikation til, at de ukrainske styrker fik sporet sig frem til, at den fremtrædende russiske general Valerij Gerasimov var taget til det østlige Ukraine. Ukraine valgte derfor at bombe den skole, hvor Gerasimov, der er regnet for nummer tre i den russiske kommandovej, befandt sig.

Gerasimov slap med livet i behold, men ukrainerne fik sig en solid PR-sejr.

Forventningen var ellers, at Rusland ville stå stærkt, når det kom til elektronisk krig. De har nemlig vist det før.

Det skete blandt andet tilbage i 2014, hvor russisk-støttede separatistbevægelser indtog dele af Luhansk og Donetsk-områderne. Russerne formåede at sætte den ukrainske kommunikation og radarovervågning ud af spillet på imponerende vis.

Men af ukendte årsager er det ikke sket, da den fulde invasion blev igangsat. Også selvom russerne har udstyret til det.

»Det er uforståeligt. Rusland har helt nyt udstyr i form af krypterede radioer, som er blevet opfanget,« siger Greg Myre, der er NPRs sikkerhedskorrespondent, i en af mediets podcast om krigen.

Han kalder det et 'mysterium', at Rusland er i gang med at tabe den elektroniske krig.

Og så kommer den mulige forklaring på, hvorfor Rusland ikke har sønderbombet Ukraines infrastruktur – blandt andet i form af kommunikationsmuligheder.

»Der spekuleres i, om Ruslands tanker om en invasion på få dage kan være årsagen. De ville gerne beholde telefonsystemerne, togbanerne og elnettet på plads, så de kunne gå ind og bruge det,« siger Greg Myre.