I 1888 rystede fem brutale kvindemord London i et sådant omfang, at der opstod noget nær hysteriske tilstande i millionbyen.

136 år senere er der dukket helt nye detaljer op i en af verdenshistoriens mest sagnomspundne mordgåder:

Den notoriske morder 'Jack The Ripper's uhyggelige hærgen i Londons Whitechapel-kvarter, hvor han fra 31. august til 9. november 1888 myrdede fem prostituerede kvinder – ved at skære halsen over på dem og skære flere organer ud af deres kroppe.

Det er oldebarnet til en af efterforskerne fra dengang, der har fundet materiale om sagen og 'Jack the Ripper', som aldrig før har set dagens lys, skriver The Telegraph.

Herunder den eneste kendte kopi af et legendarisk – og uhyggeligt – postkort.

Postkortet blev sendt til politiet, og heri hånede afsenderen efterforskerne, som forgæves forsøgte at løse mordgåden og fange 'Jack the Ripper' – som formentlig var postkortets afsender.

Det originale postkort er for længst forsvundet, så faksimilen, der nu er dukket op er som en del af politikommissæren Joseph Henry Helsons arkiv, er et enestående vidnesbyrd om mordgåden, som har fascineret og forfærdet lige siden dengang.

Joseph Henry Helson efterforskede i 1888 'Jack the Ripper's mord på Mary Ann Nichols, som den første af de fem kvinder, seriemorderen på bestialsk vis tog livet af i løbet af sin lidt over to måneder lange blodrus.

Dette brev blev sendt til et medie i London den 25, september 1888. Her underskriver afsenderen sig 'Jack the Ripper'. Foto: Carl De Souza/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Dette brev blev sendt til et medie i London den 25, september 1888. Her underskriver afsenderen sig 'Jack the Ripper'. Foto: Carl De Souza/AFP/Ritzau Scanpix

I efterforskerens private arkiv – som altså netop er blevet fundet af oldebarnet – er der også et skræmmende foto af Mary Ann Nichols' lig, som blev taget i lighuset.

Hverken det eller de fire andre kvindemord blev opklaret, og gerningsmanden 'Jack the Ripper' blev aldrig fanget.

Arkivet indeholder også en kopi af seriemorderens måske mest ikoniske brev. Også det blev sendt til politiet – og brevet blev underskrevet med 'Jack the Ripper'. Det var første gang, mordernes siden så velkendte alias blev brugt.

I modsætning til postkortet findes det originale brev i dette tilfælde stadig. Det befinder sig på det britiske nationalarkiv.

Kopierne af de berømte og berygtede breve til politiet og de andre genstande i Joseph Henry Helson genopdagede arkiv sættes på auktion hos Whitton & Laing Auctioneers i den britiske by Exeter 22. marts.

Genstandene menes at have en værdi på omkring 87.000 kroner, men auktionshuset forventer, at der kan opstå en decideret budkrig, når de kommer under hammeren.

Dengang i 1888 gik 'Jack the Ripper' fri, og myten om den berygtede seriemorder voksede kun med årene.

Mistænkte har der været adskillige af gennem flere årtiers skriverier i bøger og tidsskrifter om sagen. Allerede i tiden omkring drabene havde politiet én i kikkerten, som nu ser ud til at kunne fastslås som gerningsmanden.

En ansat på museet 'Jack the Ripper and the East End' i London er her fotograferet i et af museets lokaler, hvor gæsterne kan se en kort film om den verdensberømte mordgåde, som stadig fascinerer os – og får os til at gyse – her 136 år senere. Foto: Akira Suemori/AP/Ritzau Scanpix Vis mere En ansat på museet 'Jack the Ripper and the East End' i London er her fotograferet i et af museets lokaler, hvor gæsterne kan se en kort film om den verdensberømte mordgåde, som stadig fascinerer os – og får os til at gyse – her 136 år senere. Foto: Akira Suemori/AP/Ritzau Scanpix

Han hedder Aaron Kosminski og var en 23-årig polsk barber. Han boede i en lejlighed 200 meter fra et af ofrene med sine to brødre og en søster.

Og nu lader det så til, at DNA-prøver endegyldigt har afsløret ham.

Et silkesjal, der blev fundet ved siden af liget af Catherine Eddowes – det fjerde offer – blev i 2007 solgt på auktion til forretningsmanden Russell Edwards.

Han tog kontakt til forskere, og i 2014 blev det sjal så analyseret af forskere på Liverpool John Moores University.

Der var spor af blod og sæd på sjalet.

De matchede DNA-prøver fra nulevende familiemedlemmer til Aaron Kosminski. Det viser analysen, som ifølge Science er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift 'Journal of Forensic Sciences'.

Og dermed tyder meget på, at mysteriet om Jack the Ripper er så godt som løst.

Der er dog kritiske sjæle, som påpeger flere ting ved DNA-prøven, som kan være fejlkilder, ligesom kritikere påpeger, at der ikke er endegyldige beviser for, at sjalet rent faktisk blev fundet ved siden af mordofferet.