Det britiske Underhus har fredag eftermiddag med et solidt flertal vedtaget et lovforslag om premierminister Boris Johnsons brexitaftale.

358 stemte for forslaget, mens 234 stemte imod.

På trods af det overvældende flertal stemte enkelte konservative imod partiets premierminister. Syv af de i alt 365 parlamentsmedlemmer fra Det Konservative Parti gav ikke deres støtte til planen.

Med Johnsons plan godkendt er Storbritannien ifølge premierministeren »ét skridt nærmere at få brexit gennemført« senest 31. januar 2020. Det siger han ifølge den britiske tv-station BBC.

Efter valget tidligere på måneden har Det Konservative Parti flertal. Dermed tyder det på, at den kommende udtrædelsesaftale vil blive godkendt, så Boris Johnson kan holde sit løfte om, at brexit bliver virkelighed i slutningen af januar.

Men selv om briterne formelt forlader unionen til den tid, så vil de stadig være tilknyttet EU, mens der forhandles om en handelsaftale.

Aftalen, der fredag er vedtaget, forbyder dog blandt andet forhandlinger med EU efter december 2020.

Det vil sige, at briterne står til at forlade EU uden aftale, hvis ikke der er landet en handelsaftale inden udgangen af næste år.

EU's nye rådspræsident, belgiske Charles Michel, betegner fredagens afstemning i Underhuset som »et vigtigt skridt« i skilsmissen mellem de to parter.

Oppositionsleder Jeremy Corbyn fra Labour beskriver aftalen som "forfærdelig". Han havde forud for afstemning bedt sine partifæller om at stemme imod.

»Denne aftale giver ikke sikkerhed for lokalsamfundene eller for virksomhederne eller for arbejdsstyrken. Den gør faktisk det modsatte og øger risikoen for et brexit uden en aftale næste år,« siger Corbyn ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Seks medlemmer af Labour stemte for aftalen.

