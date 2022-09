Lyt til artiklen

Storbritanniens nye premierminister Liz Truss er hårdt presset fra første dag, og investorerne tvivler voldsomt på, at hendes gigantiske energihjælpepakke vil hjælpe.

Det står skidt til med den britiske økonomi, og det har det gjort i længere tid.

Den foreløbige og meget håndfaste kulmination er, at det britiske pund onsdag faldt til sit laveste niveau i forhold til den amerikanske dollar siden 1985, hvor Margaret Thatcher var premierminister.

Onsdag eftermiddag blev pundet handlet i $1,1407 i London, det laveste niveau i 37 år.

Det presser Liz Truss, som tidligere på ugen gik ind ad døren og satte sig bag skrivebordet i 10 Downing Street, hårdt fra begyndelsen, konstaterer B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

»Liz Truss vil gennemføre en massiv energihjælpepakke til omkring 900 milliarder kroner, men det ser ikke ud til, at investorerne har tiltro til, at den kommer til at hjælpe med at få styr på den britiske økonomi,« siger Jakob Illeborg.

Faktisk forventer nogle økonomer, at pundet kan falde til et endnu lavere niveau, understreger han.

Det er rigtig skidt nyt for Liz Truss, som har påtaget sig opgaven med at få sat gang i hjulene i et Storbritannien i dyb krise.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T.

»Når pundet er lavt, så bliver det dyrt for briterne at købe ind i udlandet. De importerer rigtig mange ting, blandt andre fødevarer og ikke mindst indkøber Storbritannien meget energi fra andre lande,« pointerer Jakob Illeborg.

»Det kommer til at gøre nas på det britiske samfund og de enkelte borgere. Det gør det allerede, og det vil blive værre,« siger Jakob Illeborg.

Han forventer imidlertid ikke, at problemet vil være et isoleret britisk problem.

»Vi har at gøre med Europas næststørste økonomi, og hvad der går ud over Storbritannien, vil også i en vis grad gå ud over os andre. Det er ikke et sundhedstegn, det her,« fastslår Jakob Illeborg.