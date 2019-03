Det britiske popband Her's er blevet dræbt i en trafikulykke i USA.

»Det er næsten ved at være tid til at komme hjem for gutterne. Touren har gået strygende indtil videre.«

Sådan skrev det britiske popband på deres Facebook-side mandag - blot to dage før de mistede livet.

Ifølge BBC blev de to medlemmer af bandet, Stephen Fitzpatrick og Audun Laading onsdag dræbt i en trafikulykke, da de var på vej til en koncert i Santa Ana i Californien.

Også bandets manager, Trevor Engelbrektson, døde.

Duoen fra Liverpool i England og deres manager var i slutspurten af en længere turné i Nordamerika, da ulykken indtraf omkring klokken 01.00 natten til onsdag lokal tid.

Ifølge det britiske medie skete hændelsen på Interstate 10, da bandet blev påkørt af en 64-årig spøgelsesbilist.

Der var ingen overlevende.

»Begge køretøjer brød i brand,« fortæller Arizona Department of Public Safety i en skriftlig udtalelse.

Stephen Fitzpatrick og Audun Laading, som var nordmand, mødte hinanden, da de studerede i Liverpool.

De udgav deres debutalbum, 'Song's of Her's', i 2017 og udgav sidste år endnu et album ved navn 'Invitation to Her's'.

Her's pladeselskab, Heist or Hit, har været ud og minde duoen på Facebook og kalder dem for »et af Storbritannien mest elskede 'up-and-coming bands'.«