Corbyn advarer mod et "Donald Trump-brexit" i valgkamp op til valget til Europa-Parlamentet.

I Storbritannien er de politiske partier ved at gøre klar til en ikke ventet valgkamp forud for valget til Europa-Parlamentet.

Arbejderpartiet Labour har især fokus på at advare vælgerne mod den tidligere Ukip-leder Nigel Farages nydannede Brexitpartiet, som ønsker et farvel til EU uden nogen skilsmisseaftale.

Labour advarer mod et sådant "Donald Trump-brexit".

- Vi vil være underlagt en amerikansk regering, som er stridslysten og uden værdier, siger Labours leder, Jeremy Corbyn, som torsdag lancerede hovedtemaerne i sit partis valgkamp.

- Det vil være et elitebrexit, som kun ville gavne de rigeste. Det vil gavne dem, som vil ophæve love, som vil nedlægge offentlige velfærdsinstitutioner og som vil undergrave arbejdernes rettigheder, siger Corbyn.

Den konservative britiske regering bekræftede torsdag. at Storbritannien vil gennemføre valget til Europa-Parlamentet.

Corbyn skildrer Labour som et alternativ til begge lejre i brexitspørgsmålet.

Men han er selv ofte blevet beskyldt for ikke at tone rent flag i spørgsmålet om brexit.

Derimod er De Liberale Demokrater, som vandt det nylige lokalvalg stort, meget klare i deres udmeldinger. De fører kampagne på, at de er tilhængere af EU og er trætte af al snak om brexit.

Den britiske premierminister, Theresa May, rettede søndag en indtrængende opfordring til Corbyn, om at indgå en brexitaftale med hendes konservative regeringsparti.

- Lad os overvinde vores uenighed. Lad os lytte til, hvad vælgerne siger, skrev Theresa May i søndagsavisen Mail on Sunday med henvisning til begge partiers tilbagegang ved lokalvalget.

De konservative mistede ikke færre end 1334 pladser i landets byråd, mens arbejderpartiet ikke som ventet fik fremgang, men mistede 82 pladser.

De Liberale Demokrater fik 703 nye pladser.

Forhandlinger om brexit mellem Labour og de konservative synes inde i et dødvande, og der har været rapporter om, at de er tæt på et sammenbrud.

Corbyn siger, at en permanent toldunion med EU er en betingelse for, at hans parti kan støtte Mays planer for brexit. De konservative er modstandere af en toldunion, da den ville forhindre Storbritannien i at indgå dets egne handelsaftale med andre lande.

/ritzau/Reuters