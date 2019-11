Snart kommer det til at koste flere tusinde kroner i bøde og op til et års fængsel at sælge foie gras.

Byrådet i New York City er netop blevet enige om at vedtage det ved lov.

Flertallet har onsdag allerede underskrevet lovforslaget, som vil forbyde alt salg af den omdiskuterede, franske delikatesse, skriver The Guardian. Lovforslaget vil træde i kraft i oktober 2022.

I USA har flere stater tidligere vedtaget forbud mod at sælge leveren fra velfodrede og tvangsfodrede ænder og gæs.

Det skete i Californien i 2012 og i Chicago i 2006, men blev i begge tilfælde tilbagerullet.

I New York City møder lovforslaget stor støtte blandt dyrevelfærdsgrupper og kritikkere, som mener, at foie gras-produktionen er dyremishandling.

Byrådet forventes også at vedtage andre dyrevenlige love.

Herunder et forbud mod at bruge hestevogne, som er populære omkring Central Park blandt turister, hvis temperaturen overstiger 32 grader.

Ligeledes skal det være forbudt at sælge, fange og eje duer i byen.

Hjemme i Danmark har debatten om foie gras også trukket overskrifter.

SF har blandt andet foreslået at forbyde produktionen i hele EU.

Som følge af kritik fra både kunder og organisationer har Torvehallerne i København og flere restauranter i Sønderjylland også fjernet foie gras fra menukortet.

Danmark er dog stadig splittet, når det kommer til foie gras.

På den ene side mener mange såsom Linse Kessler, at det er meget dårlig smag.

»Jeg synes, det er en falliterklæring og sørgeligt, at man i 2019 stadig kan have sådan en mening. De, der stadig spiser foie gras, skulle have et lag tæsk hver morgen med en våd B.T.,« sagde den kendte dyreforkæmper, tv-stjerne og forfattere tilbage i juli.

I den anden grøft finder man kokken Claus Christiensen, der kalder kritikken for 'hyklerisk' og 'dobbeltmoralsk' samt Jørgen Leth, der mener, at debatten er 'åndsvag'.