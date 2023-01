Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ambulance og politi mødte talstærkt op hos en britisk far i november 2021.

Han havde nemlig ringet til alarmcentralen og fortalt, at han netop havde fundet sin lille søn død i vuggen.

Og ganske rigtigt - da redningsfolkene kom indenfor i hjemmet i Burnley, lå den syv uger gamle Abel livløs.

På hospitalet forsøgte de at redde drengen i to dage, før han den 30. november 2021 blev erklæret død.

Men her slutter historien ikke.

Det viste sig nemlig, at Abels far i frustration havde rystet den lille søn så voldsomt, at han havde taget alvorlig skade.

Lægerne kunne nemlig kontatere, at Abel havde pådraget sig blødninger i hjernen og en decideret hjerneskade.

Desuden fandt lægerne også tegn på tidligere hjerneskader, der ifølge dem kunne skyldes, at det lille spædbarn er blevet rystet voldsomt før.

Derfor blev faren tiltalt for overlagt drab, og retssagen er ifølge det britiske medie Lancs Live netop begyndt.

Faren har dog 'kun' erklæret sig skyldig i uagtsomt manddrab og har fastholdt, at det ikke var hans hensigt at skade sit barn.