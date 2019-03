Antallet af skabte job uden for landbruget i USA var langt lavere end forventet i februar.

Der blev blot skabt 20.000 job uden for landbruget i USA i februar.

Det viser det såkaldte kongetal ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det var langt færre end ventet. Blandt økonomer var der forudset en stigning på 180.000 personer ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg News.

Tallet for januar blev opjusteret en smule - til 311.000 fra 304.000.

Arbejdsløsheden faldt til 3,8 procent fra 4,0 procent. Økonomerne havde ventet et fald i arbejdsløsheden til 3,9 procent.

Kongetallet offentliggøres af USA's beskæftigelsesministerium.

Tallet er en strømpil for verdensøkonomien, og derfor får tallet stor opmærksomhed blandt økonomer.

- Beskæftigelsen uden for landbruget er steget i USA hver eneste måned i mere end 100 måneder, skriver Dansk Erhvervs chef for analyse, Katrine Ellersgaard Nielsen.

- Selv om man altid skal huske, at nøgletallet er et estimat, som kan undergå mærkbare revisioner i de kommende måneder, så er det skuffende nyt for danske virksomheder.

Allan Sørensen, chefanalytiker i Dansk industri (DI), siger, at der er klare svaghedstegn på det amerikanske arbejdsmarked.

- Den svage jobvækst kommer i forlængelse af nedlukningen af statsapparatet, handelsstriden med kineserne og stigende renter, siger han.

- Det er dog positivt, at ledigheden falder, samtidig med at der er en pæn lønvækst, siger han og fremhæver, at beskæftigelsen er dog steget uafbrudt i 101 måneder.

- Arbejdsmarkedet viser svaghedstegn, men vi skal huske på, at 20 millioner amerikanere er kommet i beskæftigelse under det mere end otte år lange opsving.

- Opsvinget er kommet alle til gavn. Ledigheden er faldet blandt både kvinder og mænd samt på tværs af alle befolkningsgrupper, pointerer Allan Sørensen.

Mikael Olai Milhøj, der er senioranalytiker i Danske Bank, påpeger, at den svage vækst i februar formentlig skyldes en stærk af slagsen i december og januar.

Han noterer i en skriftlig kommentar, at selv om beskæftigelsesvæksten sjældent har været så svag i det nuværende opsving, så oplevede vi noget tilsvarende både i maj 2016 og september 2017.

