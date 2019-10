Det var i weekenden, at den berygtede og eftersøgte Islamisk Stat-leder Abu Bakr al-Baghdadi blev dræbt i en amerikansk militæroperation.

Onsdag aften har det amerikanske forsvarsdepartement offentliggjort en video, hvor man kan se noget fra angrebet.

Den er fra, da de amerikanske styrker rykker ind for at dræbe IS-lederen.

I videoen kan man se, hvordan amerikanske soldater rykker frem mod en bygning, hvor Abu Bakr al-Baghdadi opholdt sig..

Operationen blev gennemført lørdag. Og formålet var direkte at likvidere IS-lederen, ifølge mediet CNN.

al-Baghdadi døde angiveligt, da han detonerede et bælte med eksploviser efter at være trængt ned i en tunnel under det hus, hvor han gemte sig.

Eksplosionen fik tunnelen til at kollapse. Med sig i døden tog han tre børn.

Fra situationsrummet i Det Hvide Hus fulgte præsident Donald Trump angrebet.

Han gik efterfølgende ud på et pressemøde og sagde, at al-Baghdadi døde 'som en kujon.'