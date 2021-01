Hospitalerne i Mexico City er så fyldte, at mange bliver tvunget til at bekæmpe coronavirus derhjemme.

Hospitaler i Mexicos hovedstad, Mexico City, er for tiden så overvældede af coronapatienter, at folk står i kø på gaden i timevis for at købe ilt til syge familiemedlemmer.

Et voksende antal mexicanere bliver nemlig tvunget til at kæmpe mod virusset derhjemme på grund af den desperate situation.

Det gælder blandt andet 33-årige Eduardo Martinez, der fredag stod i kø i Mexico City for at fylde en ilttank til sin 55-årige mor, der er syg af covid-19.

Han fortæller, hvordan to af hans naboer for nylig døde af virusset, og at han derfor brugte sin julebonus til at købe en ilttank og en coronatest til sin mor, af frygt for at situationen skulle blive værre.

- Der, hvor vi bor, opfører folk sig hensynsløst og dumt. De bærer ikke mundbind, siger han.

Nogle familier er nødt til at stå i kø adskillige gange i døgnet for at få mere ilt.

- De små ilttanke, vi har, er ikke nok, så vi er nødt til at fylde dem fire til fem gange om dagen og om natten, siger den 31-årige psykoterapeut Viridiana Valencia fra en af køerne.

- Dette sted er det eneste, der har åbent 24 timer i døgnet. Det er meget svært.

Mexicos hovedstad har siden midten af december været i højeste alarmberedskab. Over 90 procent af millionbyens hospitalssenge er fyldte på grund af en kraftig smittestigning.

I et forsøg på et bremse smitten har myndighederne forbudt alle ikke-essentielle aktiviteter, men indtil videre har det været forgæves.

I alt har byen med cirka ni millioner indbyggere registreret over 26.000 coronadødsfald under pandemien.

Jesus Montano fra Mexicos føderale Forbrugerklagenævn siger, at efterspørgslen på ilt i byen er ottedoblet den seneste måned.

For folk som Viridiana Valencia med syge familiemedlemmer derhjemme betyder det en urolig ventetid i de lang iltkøer.

- Køerne er meget lange, og hvert minut tæller. Hun (unavngivet familiemedlem, red.) kan ikke klare sig uden ilt på noget tidspunkt, siger Valencia.

