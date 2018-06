Desperate forældre bad tirsdag for deres 12 børns liv. De er spærret inde i en grotte i det allernordligste Thailand sammen med deres fodboldtræner på 25 år.

De forsvandt lørdag, hvor kraftig regn faldt i området ved Tham Luang-grotten. Hundredvis af folk er mobiliseret i bestræbelserne på at finde det unge fodboldhold og deres træner.

De er tilsyneladende blevet fanget i grotten, da vandet pludselig steg kraftigt. Det skriver NDTV.

Pårørende til drengene har siden da camperet i området, der ligger nær grænsen til både Myanmar og Laos. De beder til, at buddha vil bringe børnene sikkert tilbage.

Medarbejdere knokler for at bringe ekstra elkabler ind i grotten. Foto: PONGMANAT TASIRI

»Mit barn, jeg er kommet for at hente dig nu,« siger en forælder med tårer i øjnene, ifølge de lokale medier.



Børnene, der er mellem 11 og 16 år gamle, er sikkert gået dybere ind i hulen, da monsunregnen oversvømmede den. Grotten menes at være adskillige kilometer lang.

Politi og soldater er gået ind til grotten, mens et fly overflyver scenen, fortæller en fotograf på stedet fra AFP.



Tidligt tirsdag gik soldater fra flådens SEAL-dykkere ind til grotten, hvor regnen stadig falder tungt.

'Vores hold er inde ved grotten, og vi vil blive ved med at gå, indtil vi når frem til grottens ende,' står der på Thai Navy SEALs Facebook-side.

Cyklerne er efterladt af de savnede spillere fra ungdomsholdet. Foto: PONGMANAT TASIRI

Der er også kommet en undervandsrobot, der skal hjælpe til med at undersøge Tham Luang-grotten.



Det er småt med information inde fra selve grotten, hvor mobiltelefonerne ikke rækker. Men redningsfolk har allerede mandag fundet cykler og en motorcykel ved indgangen til grotten.