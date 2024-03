Argentina døjer med en alvorlig finanskrise. Den årlige inflation er oppe på mere end 250 procent.

Argentina er hårdt plaget af inflation, og det går ud over indbyggernes brug af nødvendige lægemidler.

Salget er i januar faldet med 10 millioner enheder, har Ceprofar, der er landets farmaceutforening, oplyst.

Enheder dækker over enten æsker eller flasker. Mere end to tredjedele af faldet dækker over medicin udskrevet af en læge.

- Hvis valget står mellem medicin eller mad, vælger folk maden, siger Marcela Lopez, der er farmaceut og står bag disken på et apotek i hovedstaden Buenos Aires.

Argentina døjer med en alvorlig finanskrise. Årtier med dårlig håndtering af økonomien har gjort, at 40 procent af befolkningen lever i fattigdom. Den årlige inflation er oppe på mere end 250 procent.

Selv receptpligtig antibiotika og kroniske behandlinger bliver droppet, og adgang til sundhedsvæsnet er blevet en luksusvare for mange.

Dermed føler desperate patienter, at de er blevet svigtet af det offentlige sundhedssystem, hvor mange lægemidler nu ikke længere er tilgængelige.

Argentinas præsident, Javier Milei, der beskriver sig selv som anarkokapitalist, blev taget i ed sidste år og har siden indledt en række omfattende tiltag for at tøjle landets økonomi.

Adskillige ministerier er blevet nedlagt, den argentinske peso er blevet devalueret til det halve, og statsstøtten til transport og benzin er blevet skåret.

Milei kom ind i argentinsk politik som en outsider, men vandt en klar sejr i landets præsidentvalg efter at have ført valgkamp på løfter om at rette op på økonomien, som er præget af høj statsgæld, omfattende tryk af pengesedler, inflation og underskud på statsbudgettet.

Præsidenten holdt fredag lokal tid sin første politiske tale for landets parlament. Har gav han blandt andet udtryk for, at han vil forsøge at gennemtvinge vidtgående reformer, uanset om landets lovgivere bakker op eller ej.

- Hvis du leder efter konflikt, skal du få konflikt, sagde præsidenten.

/ritzau/AFP