Flere af dem er blevet idømt fængsel for livstid efter at have begået mord i hjemlandet, men mange af de russiske forbrydere befinder sig nu på slagmarken i Ukraine.

Op mod 40.000 af dem menes nu at kæmpe ved fronten.

I desperation er Vladimir Putin begyndt at hverve flere og flere af kriminelle bag tremmer. Hvis de kæmper et halvt år for ham, har de udsigt til at blive benådet.

Til den tyske avis Bild fortæller menneskerettighedsforkæmperen Olga Romanova, der er grundlægger af organisationen 'Rusland bag tremmer,' – en organisation som beskæftiger sig med fangers rettigheder:

»Vi har fået informationer om, at der nu kæmper 40.000 dømte mænd ved fronten. Tallet bliver bekræftet af den amerikanske efterretningstjeneste.«

Egentlig er det imod russisk lov at sende fanger afsted i krig, men efterhånden som Putin bliver mere og mere desperat, bliver flere og flere fanger inddraget.

»Familien til ofrene for de kriminelles gerninger kan måbende se til, hvordan for eksempel dømte mordere bliver løsladt fra fængslet. Det har givet stor uro.« siger Olga Romanova.

For mange af fangerne er udsigten til frihed naturligvis tillokkende, men i Ukraine opdager de hurtigt, at de skal bruges som kanonføde i aller forreste række af krigen.

Alene i kampene om byen Bakhmut i det østlige Ukraine menes flere tusind fanger at være blevet dræbt.

»Mange fanger forsøger med våben i hænderne at flygte væk fra krigen. Men de bliver straffet benhårdt. Der er meldt adskillige tilfælde af henrettelser på grund af faneflugt,« fortæller Olga Romanova.