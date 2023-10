Ødelagt infrastruktur, ekstrem høj befolkningstæthed, ingen mad, vand eller strøm.

De civile i Gaza gennemgår lige nu et levende mareridt, og nu skal mange af dem også på flugt.

Det sker efter det israelske militær (IDF) fredag har beordret 1,1 million civile palæstinensere i den nordlige del af Gazastriben til at søge mod syd inden lørdag.

Den opgave er ifølge både FN og nødhjælpsorganisationer 'umulig', skriver Sky News.

Rejsen fra det nordlige Gaza til det mest sydlige punkt i Gazastriben er knap 17 kilometer lang.

Under gode forhold ville turen på fod tage omtrent fire timer.

Men at gå turen gennem ruiner, potentielt såret og uden mad eller drikke, er en helt anden sag, skriver mediet.

»Gazas gader er fuldstændigt flade. Du klatrer over murbrokker og bombede bygninger og står overfor en konstant risiko for, at der kan falde noget ned over dig. Du går gennem en krigszone,« udtaler Mathew Truscott, leder af humanitær politik hos Oxfarm International, til mediet.

Området, der er beordret til at blive evakueret, består blandt andet af den største by i Palæstina, 11 hospitaler, to flygtningelejre og tre FN-baser.

Selvom der er hospitaler i den sydlige del af Gazastriben, er der mange, der ikke vil have mulighed for at rykke sig.

»Hvis du er et barn på neontal-afdeling på et hospital i den del af Gaza, der skal evakueres – hvilke chancer har du så?,« siger James Denselow, chef hos Save The Children UK, til mediet.

WHO (Verdenssundhedsorganisationen, red.) har ydermere udtalt, at evakueringen af hospitalspatienter er en dødsdom.

Også Læger Uden Grænser har advaret mod ordren fra Israel, som organisationen kalder for et 'angreb på menneskeheden'.

Det er nemlig tæt på umuligt for mere end en million mennesker at kæmpe sig gennem det krigshærgede område på 24 timer, lyder det fra organisationens generalsekretær.

»Gazastriben bliver jævnet med jorden. Tusindvis af mennesker dør. Det må stoppe nu. Vi fordømmer Israels krav på det allerstærkeste,« siger Meinie Nicolai ifølge NTB.

Siden terrororganisationen Hamas indledte angrebet mod Israel lørdag morgen, har 1799 palæstinensere mistet livet. 6388 meldes såret.

I Israel meldes mere end 1300 mennesker dræbt. Herunder de 260 festivalgæster, der på brutal vis mistede livet under et af de indledende angreb fra terrororganisationen Hamas.

