Flere end 100 redningsfolk kæmper for at nå ned til en - forhåbentlig stadig levende - dreng, der faldt i en dyb og meget snæver brønd nær den spanske by Malaga søndag eftermiddag.

Den toårige dreng, der kendes som Yulen, faldt ned i hullet, efter at han var gået væk fra sine forældre.

Han legede på bjergskråningerne i området ved byen Totalan, der ligger nordøst for Malaga. Det skriver tv-stationen Sky News.

Redningsfolk har ikke været i stand til at finde ham i brønden, som kun har en diamater på 25 cm. Den går formentlig ned i en dybde på 100 meter.

Ifølge de spanske medier blev brønden boret i december i et forsøg på at finde vand. Den har ikke været tildækket siden.

Foreløbig et det eneste spor af drengen en pose bolsjer, som han havde med sig, da han forsvandt. Posen er blevet fundet 75 meter nede i skakten.

Posen blev opdaget af et fjernstyret kamera, som brandfolkene havde sendt ned i brønden. Men de har ikke været i stand til at sende det dybere ned.

Stedet, hvor Yulen forsvandt, ligger på en grund, som tilhører nogle af familiens venner.

En bil fra den spanske civilgarde er på plads nær brønden. Foto: DANIEL PEREZ Vis mere En bil fra den spanske civilgarde er på plads nær brønden. Foto: DANIEL PEREZ

Nogle familiemedlemmer har fortalt politiet, at de hørte drengen græde nogle sekunder efter, at han forsvandt. Men ingen har hørt noget siden.

I dag blev den hjerteskærende fortælling endnu mere tragisk, da det kom frem, at Yulens forældre, Vicky og Jose, mistede et barn for bare to år siden. Det skriver avisen Daily Mail.

Den tre-årige Oliver, Yulens ædre bror, døde af et hjerteanfald i maj 2017, da den nu forsvundne dreng var bare et par måneder gammel.

Den lokale politiker Maria Gamez siger, at hun håber, at redningsaktionen bliver en succes - men indrømmer, at det bliver svært.

Spanske cilvilgardister udgør en stor del af reningfolkene. Foto: DANIEL PEREZ Vis mere Spanske cilvilgardister udgør en stor del af reningfolkene. Foto: DANIEL PEREZ

»Der er ingen, der er parat til teknisk at redde en dreng fra så snæver en brønd,« siger hun.

Opgaven for redningsfolkene bliver nu at grave nogle nye tunneller, så den eksisterende ikke bliver blokeret af faldende grus.

Forældrene til drengen er helt knust over hans forsvinden. De får hjælp af rådgivere, fortæller en talsmand for redningsfolkene.