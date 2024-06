I hovedstaden Mexico City estimeres valgmateriale alene i denne valgkamp at have genereret 10.000 ton affald.

En mexicansk designer ved navn Camilo Morales er kendt for at skabe tasker, tøj og accessories ud af genbrugsmateriale.

Nu bliver valgplakater omdrejningspunkt for hans næste projekt, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Og der er materiale nok at gå i gang med. Valget i Mexico, som er verdens største spansktalende land, blev afholdt søndag.

Her valgte landet for første gang i sin historie en kvindelig præsident, Claudia Sheinbaum fra regeringspartiet Morena.

I henhold til landets valglov har de politiske partier fire dage til at tage deres valgplakater ned.

Alene i hovedstaden Mexico City estimeres valgmateriale i forbindelse med valgkampen at have genereret 10.000 ton affald, har Juan Manuel Nunez, der er professor på Universidad Iberoamericana Ciudad de México, oplyst.

Ifølge ham er det uklart, hvor mange valgplakater og bannere der ender med at kunne genbruges.

- Selv om de er blevet markedsført som klimavenlige, er disse bannere ofte fremstillet af pvc, som kan tage hundredvis af år at nedbryde, siger Nunez.

Pvc er et af de mest anvendte plastikmaterialer. Det bruges i alt fra regnjakker til industrimaterialer.

På det sociale medie TikTok er en bruger gået viralt efter at have omdannet valgplakater til hundekurve. Migranter har ligeledes brugt plakater til at bygge telte.

Mexico har ifølge BBC valgt en leder med betydelig videnskabelig erfaring indenfor klimafordringer. Claudia Sheinbaum er uddannet energiingeniør og har blandt andet en doktorgrad.

Sheinbaum har brugt en stor del af sin karriere på at arbejde med klimaforandringer.

Den mexicanske hovedstad er i øjeblikket ramt af en hedebølge så brutal, at flere aber er faldet døde ned fra træerne.

I 12 måneder i streg er de globale varmerekorder blevet slået, ligesom også temperaturerne i verdenshavene stiger.

