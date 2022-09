Lyt til artiklen

Floridas guvernør, republikaneren Ron DeSantis, har angiveligt i sinde at sende flygtninge til præsident Bidens sommerhus i Delaware.

Det skriver New York Post.

DeSantis har tidligere sendt 50 flygtninge fra Florida til resort-øen Martha's Vineyard i Massachusetts, der er kendt for at være velbesøgt af Hollywood-stjerner om sommeren.

Martha's Vineyard er også kendt for at være stedet, hvor flere demokratiske præsidenter har holdt til. Obama-familien har en mansion på øen. Også Clinton-familien og Kennedy-familien har været meget på øen. Derfor har øen et ry for at være meget demokratisk, selvom Massachusetts guvernør er republikaner.

Daværende præsident Obama og familien ankommer til det hvide hus efter en sommerferie på Martha's Vineyard. Foto: Carolyn Kaster Vis mere Daværende præsident Obama og familien ankommer til det hvide hus efter en sommerferie på Martha's Vineyard. Foto: Carolyn Kaster

DeSantis talskvinde for kampagnen til at få ham genvalgt udtalte i den forbindelse, at Martha's Vineyard skulle være henrykte, fordi »Illegale indvandrere øger bare byens diversitet, og det er styrke. Ikke?«

Nu er et af de fly, der er brugt til at flyve flygtningene til Martha's Vineyard, skemalagt til at ankomme til en lille lufthavn udenfor byen Georgetown, som er mindre end 35 kilometer væk fra Joe Bidens sommerhus i Delaware.

One of the planes used in DeSantis’ Martha’s Vineyard stunt is currently scheduled to travel tomorrow from San Antonio, to Florida, to a small airport near Biden’s house in Delaware pic.twitter.com/4yejy32wmi — Judd Legum (@JuddLegum) September 20, 2022

»Vi har modtaget en melding om flyet,« fortæller White House pressesekretær Karine Jean-Pierre ved en pressebrefing tirsdag eftermiddag.

»Vi koordinerer med statslige embedsmænd (embedsmænd fra Delaware, red.) og lokale tjenester, der er klar til at tage imod familierne på en ordenlige måde, mens de søger asyl«

Men flyet er tirsdag angiveligt ikke lettet endnu, og er meldt forsinket.