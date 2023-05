Donationerne er væltet ind, efter Ron DeSantis har meldt sin præsidentkandidatur hos republikanerne.

Han meddelte sit kandidatur onsdag – og på blot en time havde hans kampagne indsamlet en million dollar.

Det skriver Bryan Griffin, som for nylig trak sig som DeSantis' talsperson i guvernør-regi for at hjælpe med præsident-opgaven, på Twitter:

»Der var så meget entusiasme for guvernør DeSantis' vision for vores 'Great American Comeback', da han vitterligt vækkede internettet.«

»Washington er næste skridt på vejen. En million dollar på en time … og vi tæller stadig,« skrev Griffin på det sociale medie.

Ron DeSantis er i øjeblikket guvernør i Florida.

Men natten til torsdag tonede han frem på skærmen og bekræftede sit kandidatur, hvor han også fortalte, hvad han agtede at gøre, såfremt han vinder præsidentvalget i 2024.

Først skal han dog vælges som republikanernes endelig præsidentbud.

Og her skal han op imod Donald Trump, der som bekendt var præsident fra 2017 til 2021.

»Trump ligger lige nu til en klar sejr, men man skal bare huske, at der er mange ubesvarede omkring Trump og også DeSantis. Vi kender ham ikke så godt endnu, og det bliver spændende at se, i hvor høj grad han tør udfordre Trump på Trumps præmisser,« har B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, sagt om opgøret mellem de to:

»Vi ved, at Trump har tænkt sig at kæmpe rigtig beskidt og vil bruge alle tricks i bogen og flere til for at sværte DeSantis til. Spørgsmålet er så, hvor langt og beskidt DeSantis selv vil gå. Hvis han tør bide lige så hårdt tilbage, så kommer der for alvor gang i butikken,« siger Jakob Illeborg.

Ron DeSantis har været særdeles omdiskuteret i sin tid som Florida-guvernør på grund af en række politiske beslutninger.

Blandt andet, da han tidligere på året underskrev et omstridt lovforslag om abort, og da skoler sidste år blev forbudt at have kønsidentitet eller seksuel orientering i skolen til og med 3. klasse.