Bevæbnede med sten og hammere ødelægger ophidsede borgere i Tyrkiet i disse dage deres iPhones.

Det sker i en symbolsk protest mod den amerikanske Trump-administration, efter Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, i denne uge har opfordret sit folk til at boykotte blandt andet teknologigiganten Apple.

Ifølge CBS News florerer adskillige videoer på de sociale medier, hvor tyrkere filmer sig selv, mens de smadrer deres iPhones og hælder Coca-Cola ud i toilettet.

Angry Turkish man smashing iPhones with sledgehammer to protest of #USA & Trump ! pic.twitter.com/JjPqf9JI9x — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 16. august 2018

Different iPhone & USA protests in Turkey @AppleSupport pic.twitter.com/Vi1QlLpn1N — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 16. august 2018

Den antiamerikanske retorik og voldsomme modstand mod amerikanske produkter udspringer af en større økonomisk og diplomatisk krise, efter Tyrkiet har afvist Trumps anmodning om at løslade den amerikanske præst Andrew Brunson, der sidder fængslet i Tyrkiet.

Som modsvar har præsident Trump kort efter hævet tolden på varer importeret fra Tyrkiet.

De nyligt indførte sanktioner mod Tyrkiet har siden kastet landets valuta ud i en krise og presset den tyrkiske lira mod bundniveauer.

Den diplomatiske strid mellem de to Nato-allierede lande har ifølge DR fået præsident Erdogan til at true med et forbud mod Apple og en boykot af amerikanske elektronikvarer.