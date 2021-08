Magiske Tempelhof er det bedste eksempel på, at nogle af de største oplevelser er gratis.

Berlin behøver for mange danskere ingen introduktion. Der er hvert år millioner af danske overnatninger i Tysklands historietunge hovedstad.

Jeg var relativt sen til at opdage Berlin, og jeg var skeptisk, da min kone for nu snart mange år siden talte varmt om byen. Jeg var en London boy og kunne ikke rigtigt se, hvad Berlin har, som jeg ikke også kan finde i den britiske hovedstad.

I dag er jeg blevet klogere. For Berlin er en usleben diamant. London er fuld af veltrimmede parker. Berlin, der i mange år også efter genforeningen i 1990 var tæt på økonomisk kollaps, har slet ikke samme rigdom. Byen er også stadig arret efter Anden Verdenskrig. Men det er netop disse ar, der gør den så fantastisk.

Dansefestival i Tempelhof. Foto: HANNIBAL HANSCHKE Vis mere Dansefestival i Tempelhof. Foto: HANNIBAL HANSCHKE

Berlin er fuld af billige restauranter, barer og diskoteker. I årtier har Tysklands hovedstad været Europas ubestridte festby, og det er den god til. Men når man vågner op efter en våd nat i byen, så bør man besøge det historiske Berlin og samtidig få noget frisk luft.

Intet sted er historiens vingesus og forvandlingen fra Hitlers drømme om tusindårs-staden Germania til Europas nye, kreative midtpunkt mere mærkbart end omkring den gamle Tempelhof Lufthavn.

Tempelhof, der ligger mellem Neukölln, Schöneberg og Kreuzberg i det inde, sydlige Berlin, var en af verdens første kommercielle lufthavne.

Den flotte hovedbygmig i den gamle lufthavn. Foto: John MACDOUGALL Vis mere Den flotte hovedbygmig i den gamle lufthavn. Foto: John MACDOUGALL

Oprindelig bygget i 1927 blev den en central del af Albert Speers grandiose planer for Germania. Tempelhof, tegnet af arkitekten Earnst Sagebiel, stod færdig i 1941 og var da en af verdens største bygninger.

Den storslåede, buede terminalbygning står endnu og er et af de få tilbageværende bygninger for Speers højtravende planer for en nybygget neoklassicistisk verdensstad.

Men det blev i høj grad det demokratiske Tyskland, og ikke nazisterne, som Tempelhof kom til at betjene. Efter først at være blevet erobret af russerne i 1945 blev Tempelhof en del af den amerikanske zone. Da russerne i 1948 afskar fødevaretransport fra Vesttyskland til Berlin, der dengang lå midt i Østtyskland, var det Tempelhof, der blev redningen.

I 2019 fejrede man 70-året for den historiske luftbro i Berlin Tempelhof. Foto: Fabrizio Bensch Vis mere I 2019 fejrede man 70-året for den historiske luftbro i Berlin Tempelhof. Foto: Fabrizio Bensch

Den berømte luftbro, hvor amerikanske og britiske fly i en lindstrøm leverede mad og fornødenheder til vesttyskerne i Berlin, lettede og landede døgnet rundt i Tempelhof.

Lufthavnen var helt usædvanligt centralt placeret i Berlin. Den lukkede først i 2008, og jeg kan huske, at man kunne gå fra lufthavnen og til Kreuzberg, hvor vi boede.

Men den centrale placering blev også lufthavnens endeligt. Klager over larmende fly gennem det indre Berlin og store ønsker om at udvikle det attraktive, enorme landingbaneområde medførte, at Tempelhof lukkede ned.

Flere af de gamle fly, der i 1948-49 blev brugt under luftbroen, der bragte fornødenheder til Berlin, står stadig i Tempelhof. Vis mere Flere af de gamle fly, der i 1948-49 blev brugt under luftbroen, der bragte fornødenheder til Berlin, står stadig i Tempelhof.

Men en intens debat om, hvad området nu skulle bruges til, fulgte. Nogle ville bygge luksuslejligheder, andre omdanne Speers store bygninger til universitet eller business center.

Imens fik Tempelhofer Feld, som hele landingsbane-området kaldes, lov til at passe sig selv. I 2010 åbnede Berlin op for Tempelhof som en offentlig park, og det skulle vise sig at være en rigtig god idé.

I dag står de to landingsbaner og hele transportsystemet rundt helt intakte. Men i stedet for fly er det folk på rulleskøjter, racercykler og al slags rullende legetøj, der bruger Tempelhof.

Med tiden er der kommet cafeer og Biergartens til, men langt de fleste bruger Tempelhof som en grøn oase i storbyen. Der er minikolonihaver, hvor folk dyrker blomster og grøntsager, og der er masser af åben grill på de varme sommeraftener.

Udsigt over Berlin fra folkeparken Tempelhofer Feld. Foto: FILIP SINGER Vis mere Udsigt over Berlin fra folkeparken Tempelhofer Feld. Foto: FILIP SINGER

Tempelhofs store styrke er samtidig en lektie til andre europæiske storbyer, hvor man har travlt med at rive fortiden ned og bygge nyt, dyrt og smart, på, at det netop er historien, der gør steder særlige.

Det at kunne løbe en tur på de historiske landingsbaner eller bare gå rundt og iagttage Berlins dramatiske, moderne historie fra Tempelhofer Feld, er det hele værd. En nybygget park ville slet ikke have samme appel.

Det enorme, åbne område giver samtidig muligheder for afholdelse af store festivaler og sportsbegivenheder, og der er sågar blevet plads til en akut flygtningelejr midt i parken.

Hver gang jeg er i Berlin, prøver jeg at komme forbi Tempelhof – gerne med løbeskoene på. Der er ikke mange grønne områder i storbyer, jeg kan tænke på, der på samme måde giver – ja, undskyld – luft under vingerne.

For slet ikke at tale om at kigge nærmere på selve den voldsomme lufthavnsbygning med en hovedbygning, som den store britiske arkitekt, sir Norman Foster kaldte for 'Alle lufthavnes moder'. Hvis rejsen går til Berlin, så bør turen gå til Tempelhof.