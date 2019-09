Hvis man har glemt sin oplader til telefonen derhjemme, så er det meget normalt at låne en andens, så man kan få strøm på sin telefon.

Ekspert i cybersikkerhed Charles Henderson fortæller dog, at det er en stor fejl at gøre.

Det skyldes, at hackere har fundet en måde, hvorpå de kan overtage en computer eller telefon ved hjælp af opladningskablet.

Derfor opfordrer Henderson til, at man køber en ny oplader i stedet for at låne en andens, hvis man har glemt sin egen.

Man skal tænke sig om en ekstra gang, før man bruger andre strømforsyninger end sin egen. Foto: ANTHONY WALLACE Vis mere Man skal tænke sig om en ekstra gang, før man bruger andre strømforsyninger end sin egen. Foto: ANTHONY WALLACE

Charles Hendersen siger, at man skal have samme indstilling omkring opladere, som man har omkring undertøj - man låner ikke andres.

I sidste uge var den årlige DEF CON Hacking Conference i Las Vegas, hvor en hacker demonstrerede, hvordan man kan overtage en computer.

Herefter viste hackeren også, hvordan man efterfølgende kan slette alle beviser. Det skriver Forbes.

Henderson siger, at selvom muligheden er der, så er der ikke en reel trussel fra opladningskablerne endnu.

Charles Henderson mener, at der ikke eksisterer en reel trussel endnu. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Charles Henderson mener, at der ikke eksisterer en reel trussel endnu. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Han understreger dog, at angrebene fra kablerne kan komme, fordi teknologien helt sikkert virker, mens den også er meget billig.

Lige nu mener Henderson, at den største trussel er fra opladningsstationerne med et USB-stik, som man ser i f.eks. lufthavne.

Ifølge Forbes synes Henderson, at man skal tænke ligeså meget over, hvad man forbinder sin telefon med, som man tænker over, hvem man deler sine kodeord med.

Til sidst tilføjer han, at man heller ikke skal lade sig friste af efterladte kabler på hoteller, som andre gæster har glemt.