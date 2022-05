At det er Kreml-talsmanden Dmitrij Peskov – og ikke Vladimir Putin – der nu har reageret på torsdagens finske og svenske NATO-tilnærmelser, sender et tydeligt signal.

Det vurderer major Steen Kjærgaard, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet:

»Det er en tabersag for Rusland. De har ønsket at splitte Vesten, og stedet sker det stik modsatte, og så bliver Peskov sendt ud for at tage tæskene for det,« siger han.

»Putin sætter ikke sin egen prestige på spil for det her, og sådan er det jo. Også i dansk politik bliver de politiske ordførere jo sendt ud, når man har en lortesag.«

Den finske statsminister, Sanna Marin. og den finske præsident, Sauli Niinistö, kom med deres udmelding torsdag. Foto: MARKKU ULANDER

Det var tidligere torsdag, at den finske præsident, Sauli Niinistö, og den finske statsminister, Sanna Marin, enstemmigt meldte ud, at det ellers neutrale land hurtigst muligt ønsker optagelse i NATO.

Nærmest samtidig lød det på samme vis fra Sverige, at man allerede mandag vil søge om medlemskab af forsvarsalliancen.

Der gik ikke lang tid, før der kom en reaktion fra Rusland.

Direkte adspurgt om, hvorvidt det ville udgøre en trussel mod Rusland, lød svaret fra Kreml-talsmanden Dmitrij Peskov: »Helt bestemt. NATO-udvidelsen vil ikke gøre vores kontinent mere stabilt eller sikkert.«

Dmitrij Peskov blev torsdag sendt i byen. Foto: MAXIM SHIPENKOV

Det lød videre, at Finland har taget »uvenlige skridt« mod Rusland.

Ifølge Steen Kjærgaard passer den reaktion fint ind i det verdensbillede, der eksisterer i stormagten mod øst.

»Rusland har jo den trusselsopfattelse, at hele verden er ude på at omringe Rusland og kvæle landet. Men set fra vores perspektiv er det jo nonsens, for NATO er jo en forsvarsorganisation, og reaktionen (med Sverige og Finlands sandsynlige NATO-medlemskab, red.) kommer jo, fordi Rusland selv har angrebet en suveræn stat uden incitament,« siger Steen Kjærgaard:

»Men man bør anerkende, at Rusland føler sig truet. Kig lige på et kort og se, hvor langt der er fra den finske grænse til Sankt Petersborg eller til Murmansk, hvor russerne har deres strategiske atomslagstyrker. Der er ikke ret langt. Det er den skinbarlige virkelighed.«

Endelig forholdt Kreml-talsmanden sig også til en eventuel russisk respons på Sverige og Finland som NATO-medlemmer, og det udlagde han sådan her:

»Alt afhænger af, hvordan NATOs udvidelsesproces udspiller sig, og i hvilken udstrækning den militære infrastruktur nærmer sig vores grænser,« sagde Dmitrij Peskov og tilføjede, at det var »ærgerligt« og ville udløse en »symmetrisk reaktion«.

Især sidstnævnte bemærkning undrer Steen Kjærgaard sig over:

»Det betyder jo, at de vil gøre noget tilsvarende, men det kan jeg ikke få noget særligt konkret ud af. Rusland har jo som sådan ikke noget at rykke rundt,« siger den danske militære analytiker, der i virkeligheden mener, at der måske er tale om en udspekuleret form for kommunikation.

»Man kan sige, at hvis politisk kommunikation er ret tvetydigt, så er det meget smart kommunikation. Vi sidder jo allesammen og tænker 'hvad fanden betyder det'. I stedet for at fremlægge nogle konkrete tiltag gør han det totalt ukonkret.«

Så det er også for at skabe forvirring?

»Ja, og en lille smule skræk.«