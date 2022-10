Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er blevet dyrt. Alt for dyrt at holde kæledyr. Det er konsekvensen for mange indbyggere i Australien – og i resten af verden.

»Det er en dårlig dag, når folk skal vælge mellem at give deres kæledyr noget at spise – eller deres børn.«

Suzana Talevski ved det kun alt for godt. Hun ejer et hundehjem i Melbourne i Australien, hvor hun passer på hundredvis af hunde – og deres antal bliver flere og flere. Det skriver BBC.

Et af dyrene er Charcoal. En mastinohund på 63 kg, som blev opgivet af dens ejere. De kunne ikke bekoste dyret længere.

Leveomkostningerne er røget i vejret over hele kloden. Der har været en coronapandemi og nu kommer så krigen mellem Rusland og Ukraine.

Men det er ikke kun mennesket, der kæmper med stigende priser. Dyrefoder er også steget kraftigt.

At give mastinohunden mad, vil koste 7.500 kroner om året i Australien, anslår Suzana Talevski.

»Vi har 500 hunde i vores hjem. Det er mange munde at give mad. Vi mærker også, at tingene er blevet dyrere,« siger hun.

Officielt er dyrefoder steget næsten 12 procent om året i Australien, hvor det faktisk er forbudt at efterlade et dyr.

Men problemet med stærkt stigende priser eksisterer over hele verden.

Dyrefoder er steget med 10,3 procent i USA, 8,8 procent i EU og 8,4 procent i Storbritannien.