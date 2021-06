»Jeg stoler ikke på Putin,« sagde den 58-årige senator Joe Biden til USAs daværende præsident, George W. Bush. Året var 2001, og præsidenten var ellers imponeret over Ruslands nye leder.

»Han er ligefrem og til at stole på,« var Bushs karakteristik af Putin efter første møde.

Men Joe Biden sagde, at han kunne gennemskue Vladimir Putin.

»Jeg vil gerne advare regeringen mod at være for optimistisk i forhold til Putin og hans virkelige intentioner. Rusland har udvist et bekymrende mønster af udemokratiske tendenser, siden Putin kom til magten,« sagde Joe Biden dengang.

»Jeg ser ind i dine øjne, men ser ikke en sjæl,« sagde Barack Obama til Putin, der svarede: »Jeg tror, vi forstår hinanden.« Foto: ALEXEI DRUZHININ

Ti år senere mødtes Biden og Putin igen ansigt til ansigt. Da var Joe Biden blevet vicepræsident for Barack Obama, og Bidens syn på Putin var ikke blevet varmere. Ved den lejlighed skal han have sagt til Putin, at Rusland ingen sjæl har.

Joe Biden har også kaldt den russiske præsident for 'morder', så der er ikke lagt op til kaminhygge i den gamle villa ved Genevesøen, når de to for første gang møder hinanden i rollen som statsoverhoveder.

Hvis der for 20 år siden i USA stadig var en form for tiltro til, at Putin var til at stole på, så er al den tiltro i dag fordampet som dug for solen.

Joe Biden satte tidligt spørgsmålstegn ved, om Rusland under Putin havde fortjent at deltage i G8-klubben. Rusland blev suspenderet fra selvsamme gruppe efter at have annekteret Krim-halvøen i 2014.

Den røde løber gøres klar i Geneve før dagens topmøde Foto: PETER KLAUNZER / POOL

Der er ovenikøbet flere kongresmedlemmer, der mener, at Joe Biden overhovedet ikke skulle have beæret Ruslands præsident med et bilateralt topmøde.

»Biden skulle behandle Putin som en gangster, der lever i frygt for sit eget folk, i stedet for at legitimere hans handlinger gennem dette topmøde,« siger Ben Sasse, republikansk senator i Nebraska.

Talrige anklager om ulovlig russisk indblanding i amerikanske valg, hacking af amerikanske ministerier og cyberangreb på amerikansk infrastruktur har sendt forholdet mellem de to gamle supermagter et godt stykke under frysepunktet, og der næres ingen forhåbninger om en optøning i Geneve.

Joe Biden har ellers på et tidspunkt været fortaler for en genstart af forholdet mellem supermagterne. I 2009 sagde vicepræsident Biden:

»Det er tid til at genstarte vores forhold til Rusland. USA og Rusland kan godt arbejde sammen, selvom vi er vidt forskellige, der hvor vores interesser er de samme.«

Joe Biden efterkom dengang i høj grad Obamas ønske om at ryste posen. Obama skulle dog selv miste tiltroen til den russiske leder.

I 2011 mødtes præsident Biden med Putin, der på daværende tidspunkt var premierminister.

»Hr. premierminister, jeg kigger ind i Deres øjne, og jeg tror ikke, at De har en sjæl,« sagde Barack Obama til Putin.

Putin smilede koldt og svarede: »Jeg tror, vi forstår hinanden.«

Joe Biden ser Putin som en autokrat, der har korrumperet sit eget land, og som nu forsøger at sprede sin gift til den demokratiske verden. Han var dybt urolig over Donald Trumps åbenhed overfor den russiske leder.

Alligevel er det Joe Biden, der har taget initiativ til dagens topmøde. Nok mindre fordi han regner med at få noget ud af Rusland, og mere fordi han gerne vil vise USAs venner og allierede, at USA står klar til at modstå russisk aggression og forventer det samme af vennekredsen.