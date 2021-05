En 36-årig mand har nu boet alene på et mennesketomt hotel i New York i 14 måneder.

Én person skulle nemlig blive på hotellet i tilfælde af problemer. Det meddelte brandvæsenet, da New York City lukkede ned i marts 2020 som konsevens af COVID-19.

Og det var ikke hvilket som helst hotel, der var tale om, at en person skulle flytte ind på. Det var nemlig det luksuiøse femstjernede hotel i Midtown, Chatwal Hotel.

Her meldte 36-årige Robert Mallia sig frivilligt til at flytte ind. Han har ingen børn og så sit snit til at bo på det flotte hotel i New York. Det skriver New York Post.

»Min lejlighed er ganske beskeden i forhold til et femstjernet luksushotel," fortæller han til New York Post.

Dog har opholdet på hotellet ifølge Mallia ikke været glamourøst, som det måske lyder.

Han har nemlig været ansvarlig for oprydning og rengøring efter sig selv, da hotellets personale, som består af 49 ansatte, har været hjemsendt. Og hans mad har for det meste bestået af takeaway.

Mallias daglige rutine er som følge:

Han står op klokken 05.30 og får ordnet en bred vifte af husholdning, sortering af mail og er på udkig efter lækage og andre vedligeholdelsesproblemer.

En gang om ugen skyller han ud i hvert et toilet i bygningen. To gange om måneden tænder han alle brusere i 10 minutter.

De eneste mennesker, som Mallias møder, er en rotation af sikkerhedsvagter og bygningens chefigeniør, der har ugentlige besøg på hotellet for at bekræfte overholdelse af brandkode.

Mallia har nu boet på værelse 307 på Chatwal Hotel i 14 måneder. Men i denne måned er ejerens andre hoteller begyndt at genåbne, og Chatwal vil sandsynligvis snart følge trop.

Dette er gode nyheder for Mallia, som ifølge New York Post savner at være hjemme.