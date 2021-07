To egyptiske lodser kunne ganske enkelt ikke blive enige om retningen.

Og derfor stødte det enorme containerskib Ever Given på grund og blokerede den livsvigtige Suez-kanal i seks dage.

Det er i hvert fald en af forklaringerne, hvis man skal tro de mange vidneudsagn, der beretter om voldsomme skænderier i minutterne op til grundstødningen, skriver finansmediet Bloomberg.

Vidneudsagnene er faldet i en retssag, der i øjeblikket er undervejs i Egypten. Her skal man forsøge at placere et juridisk ansvar for den enorme brøler, der havde enorme konsekvenser for verdenshandlen.

Ever Given, der her ses blive bugseret ud af Suez-kanalen efter at være blevet gravet fri, er med sine knap 400 meter i længden et af verdens største containerskibe. Foto: SUEZ CANAL AUTHORITY / HANDOUT Vis mere Ever Given, der her ses blive bugseret ud af Suez-kanalen efter at være blevet gravet fri, er med sine knap 400 meter i længden et af verdens største containerskibe. Foto: SUEZ CANAL AUTHORITY / HANDOUT

Ifølge vidner var de to egyptiske lodser grundlæggende uenige om, hvordan det knap 400 meter lange containerskib, der er et af verdens største, skulle styres i det barske vejr.

Grundstødningen skete tidligt om morgenen 23. marts i år. Skibet sad fast i næsten en uge.

De to begyndte at skændes, efter containerskibet havde bevæget sig bare få kilometer igennem Suez. Skænderiet kom, efter det store skib begyndte at svinge fra frem og tilbage i kanalen.

»Ever Givens skrog reagerede så langsomt, at når skibet endelig begyndte at dreje, var styrmanden nødt til at ændre retningen. Da den anden lods udtrykte uenighed, begyndte de to at skændes,« skriver Bloomberg.

I de seks dage, Ever Given blokerede kanalen, skabte det massiv kø i Det Røde Hav, hvor hundredevis af containerskibe ikke kunne komme igennem. Foto: MAHMOUD KHALED Vis mere I de seks dage, Ever Given blokerede kanalen, skabte det massiv kø i Det Røde Hav, hvor hundredevis af containerskibe ikke kunne komme igennem. Foto: MAHMOUD KHALED

Samtidig var der uenighed om, hvor høj fart containergiganten skulle bevæge sig i.

Den ene lods gav ifølge Bloomberg ordre til at øge hastigheden til 13 knob, der langt overstiger den anbefalede hastighed i kanalen. Dette førte til yderligere skærmydsler, og denne ene lods truede på et tidspunkt med at forlade skibet i raseri.

Ifølge retsdokumenterne var den øgede hastighed den primære årsag til, at skibets stævn endte med at pløje sig ind i kanalens højre side.

Ifølge det statsejede nyhedsbureau Al-Ahram kræver kanalmyndighederne, at rederiet, det taiwanesiske ‘Evergreen’, som bestyrer containerskibet, betaler en erstatning på 14-15 milliarder dollar i erstatning for tabte indtægter og hjælp til at grave skibet fri.

Beløbet skal angiveligt dække udgifterne til at få skibet fri, men også de økonomiske tab, som lukningen af kanalen har ført med sig.