»Det viser, at han ikke er bange. Det er med til at hidse Putin op.«

Tirsdag blev den fængslede russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj dømt til yderligere ni år bag tremmer i det, som flere eksperter kalder en 'slags skuespil' for at svække manden, der er en af de eneste, som har udfordret Vladimir Putins position.

Det skriver VG.

Til mediet fortæller forskeren Jakub M. Godzimirski, der arbejder hos det uafhængige forskningsinstitut NUPI (Norsk udenrigspolitisk institutt, red.), at Navalnyj i flere år har været en af de mest fremtrædende oppositionspolitikere – og en af de vigtigste.

Arkivfoto af oppositionslederen Aleksej Navalnyj. Foto: Shamil Zhumatov Vis mere Arkivfoto af oppositionslederen Aleksej Navalnyj. Foto: Shamil Zhumatov

Særligt har han været kendt for at gå til angreb på det russiske regime under Putin – og på at afsløre dets korruption.

Det er det, mener han, der førte til, at regimet har vendt korruptionsanklagerne mod Navalnyj i et forsøg på miskreditere hans budskab og anklager.

Oppositionspolitikeren, der allerede i forvejen sad fængslet i en fangelejr øst for den russiske hovedstad, da dommen faldt tirsdag, har også selv sagt, at anklagerne mod ham er opdigtede.

Ifølge ham er de et forsøg på at bremse hans politiske ambitioner – og på at lukke hans mund:

»Putin frygter sandheden, har jeg altid sagt. Bekæmpelse af censur og formidling af sandheden til den russiske befolkning har hele tiden været vores højeste prioritet,« skrev Navalnyj på Instagram tirsdag.

Over for VG beskriver Rusland-eksperten og seniorrådgiveren i Den norske Helsingforskomiteen (en ikke-statslig organisation, der arbejder for menneskerettigheder, red.), Inna Sangadzhieva, også retssagen for 'en slags skuespil'.

Hun forklarer, at Navalnyj er en af de eneste politikere i Rusland, der rent faktisk er politiker. I modsætning til Putin.

Samtidig er han en af de eneste, der åbnet har udfordret den russiske præsident og hans position. Blandt andet ved at latterliggøre FSB-agenter fra den russiske efterretning:

Her ses oppositionslederen, da dommen faldt tirsdag. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA Vis mere Her ses oppositionslederen, da dommen faldt tirsdag. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA

»Det viser, at han ikke er bange. Det er med til at hidse Putin op,« forklarer hun.

På et spørgsmål om, hvorvidt Putin er bange for Navalnyj, svarer hun:

»Det er der ingen tvivl om. Hvis de havde mødtes som almindelige politikere i en debat, ville Putin have tabt, helt klart,« siger hun og forklarer, den strenge dom på ni års fængsel ifølge hende også vidner noget om, hvor bange regimet er for oppositionspolitikeren.

Det vakte massiv opsigt, da Aleksej Navalnyj i august 2020 blev forgiftet om bord på et russisk passagerfly.

Han fik det så dårligt, at flyet måtte nødlande, så han kunne blive behandlet på et hospital. Efterfølgende blev han bragt til behandling på et hospital i Berlin, hvor lægerne fandt spor af en nervegift.

FN-eksperter mener, at Rusland stod bag angrebet mod Navalnyj.

Efter længere tids behandling vendte han i januar 2021 tilbage til Rusland. Ved hjemkomsten blev han anholdt.