Selvom den tidligere præsident Donald Trump for nylig blev frikendt i rigsretten, er det ikke ensbetydende med, at Trump har lagt tanker om retssager og sigtelser bag sig.

Han går nemlig og frygter for, at han fortsat kan blive stillet for en dommer for sine sidste handlinger, inden han afleverede præsident-nøglerne til Joe Biden.

Det skriver CNN.

Siden Donald Trump 20. januar officielt blev erstattet som præsident, er det bemærkelsesværdigt lidt, verden har hørt for den ellers ikke så stille Trump.

Om det hænger sammen med, at han er bandlyst fra platforme som Facebook og Twitter, er uvist. Men en rådgiver tæt på Trump siger, at stilheden kommer i kølvandet af frygten for fremtidige retssager.

»Han er bekymret for det,« fortæller en Trump-rådgiver til CNN om den lave profil.

Et flertal stemte 13 februar for, at Trump skulle dømmes i rigsretten for at have opildnet til oprøret på Kongressen 6. januar.

Helt konkret lød stemmerne 57 mod 43. Men sagen faldt, idet det kræver to tredjedele af stemmerne at dømme en præsident i rigsretten.

Men hele forløbet omkring oprøret af Kongressen – både før, under og efter – efterforskes stadig massivt af føderale myndigheder. Og det er her, Trump frygter, at hans navn står opført et sted.

Flere medier beskriver således, at »alle involveret« i oprøret på Kongressen kan blive nærstuderet nøje af efterforskere, inklusive Trump.

Adspurgt direkte, om Donald Trump bliver efterforsket for at opildne til oprøret, har ledende anklager i sagen, Michael Sherwin, sagt følgende til CNN:

»Vi kigger på alle parter, og om de havde nogen former for rolle i sagen. Hvis bevisbyrden stemmer overens med ugerningen, vil de blive sigtet,« har han sagt.

Da Trump blev frifundet i rigsretten, talte han for første gang siden præsidentoverdragelsen.

I en erklæring gentog Trump, at rigsretssagen mod ham var endnu en fase i den 'største heksejagt i landets historie'.

Han sagde også i erklæringen, at han ser frem til at 'fortsætte rejsen mod at opnå amerikansk storhed'.